Хайди Клум си боядиса дори зъбите, за се появи като весталка

Хайди Клум отново доказа защо я наричат кралицата на Хелоуин, превръщайки се в една от най-обсъжданите фигури на Met Gala. Моделът се появи, преобразена като прочутата скулптура „Veiled Vestal“ на италианския скулптор Рафаеле Монти, създадена през 1846-1847 г.

Весталките в Древен Рим били жрици, натоварени да поддържат свещения огън на богинята Веста – символ на сигурността и вечността на Рим.

Клум не просто облече костюм, а буквално се превърна в мраморна статуя. За визията си тя използва сиви контактни лещи, боядисани ръце, лице и дори зъби, за да постигне ефекта на студен камък.

Оригиналната скулптура, поръчана от 6-ия херцог на Девъншър, днес се намира в Chatsworth House и е изваяна от три блока карарски мрамор. А какво точно би казал самият Монти за модната интерпретация на Клум? Вероятно поне би оценил драматичната отдаденост към детайла, шегуват се колегите от BBC.

