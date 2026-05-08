5 зодии привличат късмет и любов до 18 май

Пет зодиакални знака привличат късмет и дълбока любов от сега до 18 май 2026 г., докато Венера е в Близнаци.

Според астроложката Мей, Венера в Близнаци „благославя тези знаци в любовта и парите“. През следващите няколко седмици „всичко става флиртуващо, вълнуващо, но и изключително предопределено, добавя тя.

Тези знаци се чувстват като най-уверената и щастлива версия на себе си и с енергията си озаряват всяко пространство. Така че, ако сте се надявали на по-светли дни - може би точно сега ги получавате. Май може да се окаже най-добрият ви месец досега.

Близнаци

Венера е във вашия знак и носи „блаженство и спокойствие“, казва Мей. Докато тази енергия ви лекува отвътре навън, положителните вибрации привличат още хубави неща в живота ви. Това е особено важно, защото през последните месеци сте преминали през големи промени.

От сега до 18 май се чувствате много повече като флиртуваща и безгрижна версия на себе си. Обърнете внимание на хората, които срещате през следващите седмици - вероятно ще станат важни за вас много бързо. Но както казва Мей, не става дума само за връзките. Венера, планетата, която управлява и парите, също ви носи финансова полза.

Стрелец

От сега до 18 май привличате много късмет в любовта. Все едно „някой пленява сърцето ви, а и вие неговото“, обяснява Мей, като добавя, че е много вероятно да срещнете човек, който напълно ще промени посоката на живота ви.

Очаквайте любовта да се задълбочава, докато наистина се сближавате. Макар обикновено да сте известни с това, че избягвате обвързване, тази енергия ви насърчава да обмислите по-сериозна връзка. Ако сте готови - обвързването ви зове през май.

Водолей

Венера в Близнаци влияе на вашия пети дом, който символизира „удоволствие, романтика, вътрешното дете, връзките и усещането за влюбване“, казва Мей. „И Венера ще иска всичко това.“

Според астроложката следващите няколко седмици ще са много забавни за вас.

Ако излизате на срещи, не се изненадвайте, ако ви се струват най-добрите досега. Вашата увереност и самооценка са на много високо ниво. Знаете стойността си и това се вижда ясно от околните, което привлича най-доброто към вас.

Телец

През последните години преминахте през труден период. За щастие, както любовният ви живот, така и късметът ви започват да се подобряват.

Венера в Близнаци е „мощен момент за вас, вашата кариера, финансите и богатството ви“, обяснява Мей, като отбелязва, че може да започнете да харчите повече, но късметът с парите е на ваша страна.

Независимо дали чрез бизнес или кариера, този внезапен финансов подем отваря нови възможности. Все пак бъдете внимателни с разходите и ще видите колко щедро ви възнаграждава съдбата.

Скорпион

В момента привличате финансов късмет. Но „изобилието ще идва чрез ресурсите на други хора“, обяснява Мей - данъци, застраховки, заеми или помощ от околните. „Всички сякаш ви казват ‘да’.“

Ще се усеща като нещо внезапно, но сега е моментът да се възползвате и да стабилизирате финансите си за остатъка от годината.

По отношение на любовта ви очаква силно обединение - задълбочаване на емоционалните връзки и учене на уязвимост. Венера ви насърчава да се освободите от страховете, свързани с интимността и близостта.

