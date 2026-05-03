Животът става много по-добър за 3 зодии след 4 май

През периода 4–10 май 2026 г. животът значително се подобрява за три зодиакални знака. Плутон, планетата на трансформацията, ще оказва силно влияние в следващите дни.

В понеделник, 4 май, Марс образува квадрат с Юпитер. Това не е непременно негативен аспект, но нещата могат да бъдат преувеличени. На следващия ден Меркурий е в квадрат с Плутон - подреждане, свързано със съмнения, недоверие, обсесивни мисли и спорове. Може да е трудно да се освободите от натрапчиви мисли и чувства, но ще е във ваша полза да го направите, пише YourTango.

В сряда, 6 май, Плутон става ретрограден във Водолей. Този силен транзит разрушава онова, което вече не работи, за да можем да го променим и да подобрим живота си. Плутон се стреми да разкрие истината и да извади скритото наяве. Седмицата завършва положително - в неделя, 10 май, Слънцето се подравнява с Юпитер. Това е благоприятен аспект и добър ден за социални контакти.

Скорпион

Тази седмица носи финансови предизвикателства за вас, но няма нищо, което да не можете да преодолеете. Бъдете внимателни и не позволявайте влиянието на Марс на 4 май да ви подтикне към прекомерни разходи или удоволствия, които не можете да си позволите. В началото на седмицата ще има известна финансова яснота, но и напрежение. Възможно е да получите по-голяма сметка от очакваното или да установите, че нещо е просрочено.

В следващите дни практикувайте умереност във всичко - както финансово, така и в други аспекти. Това не е седмица за поемане на големи рискове, при които може да загубите. Избягвайте хазарта или залагания, свързани с бъдещето ви.

Важно е да се „заземявате“, за да запазите стабилност. Разходки сред природата, масаж, медитация или други дейности, които ви връщат към реалността, ще ви помогнат. Ако изпитвате огорчение по финансов въпрос, опитайте се да го освободите - за ваше собствено добро. Животът ви ще се подобри, когато го направите.

Телец

Тази седмица може да изпитате проблеми във взаимоотношенията, напрежение и умствена умора. Енергията от пълнолунието в Скорпион от миналата седмица все още е силна и може да ви кара да се чувствате изтощени и раздразнителни. Очаквайте напрежение в романтична връзка или с човек, с когото общувате често. Квадратът на Меркурий с Плутон и ретроградният Плутон могат да извадят наяве стари проблеми с контрол или чувства на изоставяне.

Важно е да проявявате умереност във всичко. „Заземяването“ също е ключово за вътрешния ви баланс. В следващите дни трябва да останете спокойни, стъпили здраво на земята, и да проявите търпение.

Някой може да оспори вашите идеи или ценности. Ключът е да запазите спокойствие, вместо да реагирате емоционално. Избягвайте хора, които обичат да ви провокират или да налагат мнението си. Грижете се за себе си и ще преминете през седмицата без сериозни сътресения.

Козирог

Тази седмица може да се появят съмнения в себе си или понижено самочувствие заради ретроградния Плутон. Това може да бъде провокирано от спор с приятел или близък човек, или от друга негативна ситуация, свързана с квадрата на Меркурий и Плутон. Ще трябва да се изправите пред въпроси, свързани с личната сила или границите ви в отношенията с другите.

Внимавайте да не се впускате в прекалено негативен вътрешен диалог. Тази седмица е важно да се съсредоточите върху собствените си емоционални нужди и приоритети. Усилията не винаги са решението - в момента е нужна мъдрост.

В следващите дни избирайте внимателно „битките“ си. Излишните спорове, породени от его, не помагат на никого, най-малко на вас. Възможно е да имате нужда от повече самоанализ. Допълнителна грижа за себе си също е силно препоръчителна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com