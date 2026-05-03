Най-красивото място в Европа е само на няколко часа от София

Охридското езеро беше обявено за най-красивото място в Европа от пътеписите на Time Out, съобщи bTV. Изключително подценяваният воден басейн се простира между две еднакво подценявани дестинации - Албания и Северна Македония. Той е наричан "двойник" на езерото Комо в Италия.
Ето и 10-те най-красиви места в Европа, според пътеписите на Time Out:
1. Охридско езеро, Северна Македония
2. Горещи извори Сатурния, Тоскана, Италия
3. Пътят на гигантите, Северна Ирландия
4. Алберобело, Апулия, Италия
5. Почител, Босна и Херцеговина
6. Норвежки фиорди, Норвегия
7. Кю Гардънс, Лондон, Великобритания
8. Канал Принсенграхт, Амстердам, Нидерландия
9. Долината Мозел, Германия
10. Каса Бальо, Барселона, Испания
