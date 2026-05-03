Най-красивото място в Европа е само на няколко часа от София

Охридското езеро беше обявено за най-красивото място в Европа от пътеписите на Time Out, съобщи bTV. Изключително подценяваният воден басейн се простира между две еднакво подценявани дестинации - Албания и Северна Македония. Той е наричан "двойник" на езерото Комо в Италия.

Ето и 10-те най-красиви места в Европа, според пътеписите на Time Out:

1. Охридско езеро, Северна Македония

2. Горещи извори Сатурния, Тоскана, Италия

3. Пътят на гигантите, Северна Ирландия

4. Алберобело, Апулия, Италия

5. Почител, Босна и Херцеговина

6. Норвежки фиорди, Норвегия

7. Кю Гардънс, Лондон, Великобритания

8. Канал Принсенграхт, Амстердам, Нидерландия

9. Долината Мозел, Германия

10. Каса Бальо, Барселона, Испания

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com