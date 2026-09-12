Рязък обрат преди вота в Израел. Нетаняху настигна опозицията
Новото проучване показва драматична промяна само за седмица, но нито един лагер не събира мнозинство
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Новото проучване показва драматична промяна само за седмица, но нито един лагер не събира мнозинство
То се намира между две подценявани дестинации
Петдесет и второто Народното събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10:00 ч.
Гpaдoвeтe нa бъдeщeтo бeз aвтoмoбили oтдaвнa ce oбcъждaт ĸaтo cъвceм peaлeн мoдeл зa бъдeщo paзвитиe
Хората тук обработват малки земеделски стопанства и отглеждат животни
Там има свръхтуризъм
Ново политика на евтината авиокомпания
Министърът на културата Лина Медони ще отговори пред парламента следващата седмица за мерките срещу посегателство на археологичните паметници
Специално предупреждение от консулството
Те са уникални източници на духовна сила още от най-древни времена
Какво планират съдружниците
Към проблема се прибавят факти, свързани с климатичните промени
До 12:00 часа на 8 май родителите ще имат възможност да направят кандидатури за прием
Някои са в близост до София
Възникна и проблем с продажбата на билетите
От областна администрация информират още, че се усложнява и пътната обстановка
От ГЕРБ-СДС се страхуват от "активен саботаж"
Затворен за основен ремонт вече е многоетажният покрит паркинг
Ето и основните атракции в тях
Част от народните представители се събраха в НС