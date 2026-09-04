Рязък обрат преди вота в Израел. Нетаняху настигна опозицията

Десният блок на израелския премиер Бенямин Нетаняху е заличил значителната преднина на опозицията само седмици преди парламентарните избори на 27 октомври, съобщава „Нюзмакс“, позовавайки се на ново проучване на израелския Канал 13. Партиите, подкрепящи Нетаняху, и опозиционният блок вече получават по 53 места в 120-членния Кнесет. Само седмица по-рано съотношението беше 57 срещу 48 в полза на опозицията. Останалите 14 мандата според новата сондажна картина отиват при двете основно арабски формации.

53 на 53, но мнозинство няма

Въпреки силното възстановяване на десницата нито един от двата основни лагера не достига необходимите 61 депутати за самостоятелно парламентарно мнозинство. Това оставя разпределението на силите отворено преди решаващите седмици на кампанията.

Промяната спрямо предишното проучване е сериозна. Само за седем дни лагерът на Нетаняху прибавя пет прогнозни места, докато опозицията губи четири. Канал 13 отчита, че ключова роля за новата сметка има преминаването на изборния праг от още две десни листи.

„Ликуд“ вече диша във врата на Айзенкот

Разликата между двете водещи партии също почти изчезва. „Яшар“ на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот остава първа с 22 мандата, но губи два спрямо предходната седмица. „Ликуд“ на Нетаняху се покачва от 19 на 21 места и вече е само на един мандат зад основния си конкурент.

Резултатът идва на фона на усилията на Нетаняху да убеди по-малките десни партии да се обединяват, за да не бъдат изгубени гласове под израелската изборна бариера от 3,25%. Крайният срок за регистриране на кандидатските листи е 8 септември.

Две десни формации минаха бариерата

„Народът на Израел“, оглавявана от пенсионирания бригаден генерал Офер Винтер, получава четири места. Новата обща листа на „Религиозен ционизъм“ на финансовия министър Бецалел Смотрич и „Зехут“ на бившия депутат Моше Фейглин е прогнозирана с шест мандата.

Другите партии в блока на Нетаняху получават осем места за „Обединен юдаизъм на Тората“, седем за ШАС и още седем за „Еврейска сила“ на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Айзенкот обаче води убедително срещу Нетаняху лично

При опозицията общата листа, водена от бившия премиер Нафтали Бенет и опозиционния лидер Яир Лапид, получава 12 места. „Демократите“ на Яир Голан са с 11, а „Израел Бейтену“ на Авигдор Либерман - с осем.

Съвсем различна е картината при директния въпрос кого израелците предпочитат за премиер. Там Гади Айзенкот запазва значителна преднина - 47% срещу 37% за Бенямин Нетаняху.

Основно арабската „Обединена листа“ е прогнозирана с девет мандата, а Раам - с пет. Проучването на Канал 13 е проведено сред 940 души, а статистическата грешка е плюс-минус 3,4 процентни пункта.