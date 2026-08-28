Защо полицията в Дубай се движи с ферарита и ламборгинита? Ще се учудите

Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Porsche и Rolls-Royce обикновено се свързват с гаражите на милионери, но в Дубай част от тях носят полицейски отличителни знаци. Автопаркът на местната полиция се е превърнал в една от най-разпознаваемите автомобилни атракции на града и включва модели за стотици хиляди и дори милиони долари. Те обаче рядко участват в обикновени патрули или високоскоростни преследвания. Основната им роля е друга - да бъдат витрина на богатството, технологичния образ и амбицията на Дубай.

Суперколите са преди всичко реклама

Автомобилното издание Jalopnik посочва, че екзотичният полицейски парк има толкова общо с връзките с обществеността, колкото и със самото правоприлагане. Суперколите се появяват основно на известни туристически места като Палм Джумейра, Даунтаун Дубай и Дубай мол, където лесно се превръщат в част от преживяването на посетителите.

Самото полицейско ръководство в миналото е признавало, че автомобилите трябва да впечатляват хората и да представят Дубай като модерен, богат и технологично напреднал град. На практика те са мобилни рекламни лица на полицията и на самото емирство.

Това обяснява и защо моделите са толкова екзотични. Обикновен патрулен автомобил би вършил значително по-добре ежедневната полицейска работа, но Bugatti или Lamborghini привличат туристи, камери и социални мрежи по начин, който стандартната полицейска кола не може.

Bugatti Veyron държи световен рекорд

Най-прочутият автомобил в колекцията е Bugatti Veyron. Машината достига максимална скорост от 407 км/ч и през 2016 г. е призната от „Гинес“ за най-бързия полицейски автомобил в служба в света. Колата разполага с 1000 конски сили и ускорява от 0 до 60 мили в час за около 2,5 секунди.

По данни на „Гинес“ полицията в Дубай е придобила Veyron през април 2016 г. за около 1,6 млн. долара. Още преди него в автопарка е имало Lamborghini Aventador.

И въпреки впечатляващите характеристики, подобни коли почти никога не са необходими за преследване. Строгият контрол на движението в Дубай разчита много повече на камери, радари и автоматизирано наблюдение.

От Porsche 918 до Tesla Cybertruck

С годините колекцията продължава да расте. Сред автомобилите, свързвани с полицейския парк, са Porsche 918 Spyder, Lamborghini Aventador, Audi R8 и Ferrari FF.

Има и по-необичайни попълнения. Сред тях са тунингован Mercedes Brabus G63, електрически Lotus Eletre R с около 900 конски сили, Lotus Emeya S, Mercedes-AMG GT 63 S, Mercedes-Benz EQS 580, Mercedes-AMG SL 55 и Tesla Cybertruck.

Така полицията постепенно превръща парка си и в своеобразна демонстрация на автомобилната индустрия - от класически суперколи с огромни бензинови двигатели до най-новите мощни електромобили.

Mansory направи колекцията още по-екстравагантна

В последните години Дубайската полиция задълбочи връзката си и с тунинг компанията Mansory, известна с изключително екстравагантните си преобразявания на луксозни автомобили.

Един от най-забележителните модели е Rolls-Royce Cullinan с уникален широк бодикит. В автопарка има още Mercedes-AMG G63, Ferrari Purosangue и Lamborghini Revuelto, преработени от Mansory.

Така стандартният лукс вече не е достатъчен. Дори автомобили, които фабрично струват стотици хиляди долари, получават допълнителни модификации, за да бъдат още по-разпознаваеми.

Според Jalopnik се очакват и още специални автомобили, подготвяни за полицията в Дубай.

Не гонки, а снимки с туристи

Официални материали на Дубайската полиция също представят суперколите като част от имиджа на града и като автомобили, които посетителите могат да видят на обществени събития и туристически места. Самата полиция определя колекцията като парк от едни от най-бързите и скъпи автомобили, който отразява „яркия образ“ на Дубай.

Затова шансът човек да види Bugatti или Lamborghini на полицията пред луксозен хотел, търговски център или туристическа забележителност е значително по-голям, отколкото да го срещне в преследване по магистралата.