Сензационен удар във Виена! Крадци може да са отнесли 673 диаманта

Двама мъже влизат в един от най-известните музеи във Виена като обикновени посетители. Малко по-късно стъклена витрина е разбита, скъпа диамантена огърлица изчезва, а двамата успяват да се измъкнат. Полицията вече ги издирва, но най-сензационният въпрос остава друг - дали плячката не е едно от най-прочутите кралски бижута на XX век.

Според информацията за изложбата е възможно да става дума за огърлицата на египетската кралица Назли, създадена от Van Cleef & Arpels и обсипана с 673 диаманта. Виенският Музей за приложно изкуство - MAK, все още не е потвърдил официално кой точно експонат е откраднат.

Влезли като посетители, излезли с плячката

Кражбата е извършена около 14:00 часа. Двамата заподозрени първоначално не са предизвикали подозрение и са влезли в музея като редовни посетители. След това разбили стъклена витрина, взели огърлицата и избягали. Свидетели са видели извършителите, а при самия обир няма пострадали. Полицията определи стойността на откраднатото като „много висока“ и публикува изображения на заподозрените и бижуто.

По информация на „Дер Щандарт“ издирваните са мъже, високи около 170-175 сантиметра, със слабо телосложение, тъмни коси и тъмни бради. Били са облечени в черни дрехи и тъмни спортни обувки.

673 диаманта и повече от 200 карата

Ако подозренията за самоличността на откраднатата огърлица се потвърдят, става дума за изключително бижу. Официалните архиви на Van Cleef & Arpels посочват, че огърлицата на кралица Назли е изработена през 1939 г. от платина и 673 диаманта с общо тегло 204,03 карата. В нея има 318 диаманта с багетна шлифовка и 355 кръгли диаманта, а в центъра е поставен камък от около 6 карата.

Бижуто е създадено за един от най-бляскавите кралски моменти на епохата. Кралица Назли го носи през 1939 г. на сватбата на дъщеря си - египетската принцеса Фавзия - с иранския престолонаследник Мохамед Реза Пахлави, бъдещия шах на Иран. Самата Van Cleef & Arpels описва украшението като част от историческата поръчка на египетското кралско семейство.

Бижу за милиони

Огърлицата се появява и на търг в Ню Йорк през 2015 г., когато е продадена за около 4,3 млн. долара. Днес тя е част от историческата колекция на Van Cleef & Arpels, което допълнително увеличава културната и историческата ѝ стойност.

Кражбата е извършена по време на изложбата „Glanzstücke“, която събира стотици експонати и противопоставя висшата бижутерия на Van Cleef & Arpels на произведения от колекцията на MAK. Музеят потвърждава, че изложбата е действаща и включва редица ценни произведения на френската къща.

MAK остава отворен за посетители, но засегнатата от кражбата изложба е затворена. Виенската полиция продължава издирването на двамата заподозрени.