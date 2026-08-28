САЩ изпрати съдбоносно послание: Времето вече работи срещу Русия

Русия трябва да започне сериозни преговори за прекратяване на войната сега, преди военното и икономическото й положение да стане още по-тежко. Именно това мрачно послание е предал директорът на ЦРУ Джон Ратклиф на ръководителя на ФСБ Александър Бортников по време на разговорите си в Москва, съобщава „Ню Йорк таймс“.

Според изданието Ратклиф е представил пред руската страна оценка, според която цената на продължаването на войната расте, докато териториалните постижения остават минимални. Целта е била Кремъл да бъде убеден, че прозорецът за по-приемлива сделка може да се затвори.

Само 1% за 18 месеца

Сред най-тежките числа, които Ратклиф е представил на Бортников, е оценката, че за последните 18 месеца Русия е успяла да завземе едва около 1% от територията на Украйна. Според „Ню Йорк таймс“ директорът на ЦРУ е посочил още, че средната продължителност на живота на руски войник на фронтовата линия е под 35 минути и че украинското овладяване на технологиите за дронове налага на Москва непосилна цена. Това са американски разузнавателни оценки, представени пред руската страна, а не независимо потвърдени показатели.

Посланието е било не толкова заплаха, колкото предупреждение за посоката, в която според Вашингтон се движи войната. Ратклиф не е поставил ултиматум и не е заплашвал Бортников с конкретни американски последствия, ако Владимир Путин реши да продължи бойните действия. Вместо това той е изложил аргумента, че продължаването на войната може да доведе Русия до още по-неблагоприятно военно и икономическо положение.

Дали Путин знае истината

Зад мисията стои и друг изключително чувствителен въпрос. Анализатори на ЦРУ отдавна поставят под съмнение дали съветниците на Путин му представят честна и пълна оценка за хода, цената и перспективите на войната. Именно затова част от американските представители са се надявали, че руският президент - сам бивш служител на разузнаването - ще приеме оценка, идваща директно от директора на ЦРУ, по-сериозно от посланията по обичайните дипломатически канали.

Ратклиф не се е срещнал лично с Путин, но руският президент е бил информиран за разговорите. Кремъл потвърди срещите на американския разузнавателен шеф с руски представители, докато Доналд Тръмп публично определи мисията като „полурутинна“. Американски медии обаче съобщиха и за друго предупреждение, отправено в Москва - Русия да не предприема военни действия срещу държава от НАТО, особено в Балтийския регион.

Опит да бъде разклатена картината в Кремъл

Точно тук посланието на ЦРУ придобива най-голяма тежест. Вместо поредното дипломатическо настояване за преговори, Вашингтон е опитал да постави пред руското ръководство конкретна американска оценка: малки териториални печалби, огромна човешка цена, нарастващо технологично предимство на Украйна в определени направления и риск икономическата тежест да стане още по-голяма. Според „Ню Йорк таймс“ Ратклиф е казал на Бортников, че според него моментът за сериозни преговори е настъпил именно сега.

Изданието отбелязва, че засега не е ясно дали посланието предвещава промяна в политиката на САЩ към Русия или Украйна. Мисията е част от поредния опит на администрацията на Тръмп да съживи блокираните преговори за прекратяване на войната.