Вашингтон порица Европа. НАТО вижда „море от червено“

САЩ е порицала европейските си съюзници за сериозни пропуски във военните им способности, които в цветово кодираните оценки на НАТО изглеждат като „море от червено“, съобщи „Файненшъл таймс“. Заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби е заявил пред представителите на алианса, че Европа трябва да действа по-бързо и да поеме по-голяма част от собствената си конвенционална отбрана. „Надяваме се да видим повече от страни като Обединеното кралство“, каза той.

Натиск за повече оръжия и способности

Колби се е срещнал с посланиците на НАТО в Брюксел в момент, когато САЩ преразглежда разполагането на американските сили в Европа. Американската страна е поискала съюзниците да ускорят придобиването на ключови конвенционални оръжейни системи, които дълго време са били осигурявани основно от САЩ. Колби е похвалил Германия, Полша и Нидерландия за увеличените им усилия, но е дал ясно да се разбере, че Вашингтон очаква повече от редица европейски държави.

Европа трябва да води собствената си отбрана

Целта според Колби е да бъде изграден модел на силите на НАТО, при който Европа трайно да може да поеме водещата роля в собствената си конвенционална отбрана. САЩ остава ангажирана с НАТО, но едновременно насочва все по-голямо внимание към Индо-Тихоокеанския регион и Западното полукълбо. В Европа в момента са разположени около 80 000 американски военнослужещи, а прегледът на Пентагона трябва да покаже дали и къде присъствието им ще бъде намалено.

Вашингтон поиска писмени отговори

САЩ е изпратила и въпросник до съюзниците в НАТО. В него се пита дали отделните правителства ограничават използването на свои военни бази от американските сили, дали купуват оръжия от американски компании и доколко публично подкрепят външнополитическите приоритети на президента Доналд Тръмп. „Искахме да чуем от съюзниците отговори директно и писмено“, заяви Колби.

Прегледът на американското военно присъствие трябва да приключи до декември, като Пентагонът подготвя няколко възможни варианта за бъдещото разполагане на силите. НАТО от своя страна отчита значително увеличение на европейските разходи за отбрана, но генералният секретар Марк Рюте призна, че предстои още работа за по-равномерно разпределяне на тежестта между съюзниците.