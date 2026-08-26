Получаваме минни ловци, купуваме "Страйкър"-и

Парламентът одобри купуването на минни ловци втора ръка и повишената цена на бойните машини "Страйкър". "Против" гласуваха единствено "Възраждане".

България ще получи безплатно седем минни ловци втора употреба от Белгия и Нидерландия, като поеме само възстановяването им. То ще струва до 6 млн. евро на кораб или общо до 42 млн. евро за възстановяване на бойните им способности. Процесът ще отнеме четири години. Друго условие е да бъдат обучени и украински екипажи.

Очаква се да получим първия минен ловец до октомври. Новите кораби са важна част от развитието на противоминните способности на флота, защото в момента продължават да се ползват тип от съветско време, част от които са пред бракуване. Очаква се след ремонта новите кораби да бъдат с удължен ресурс и да са съвместими с изискванията и процедурите на НАТО.

И сега българският боен флот разполага с три минни ловци, купени от Белгия, които са идентични със седемте, които ще получим. В строя още са и два базови миночистача, построени през 1983 г. в СССР, и три рейдови, строени в България в началото на 90-те години на миналия век.

За пръв път от век насам ВМС приеха на въоръжение нов кораб миналата година, построен у нас с участието на българската компания "Делфин". Тази година предстои да бъде приет и вторият патрулен кораб. Проектът и за двата е изпълнен съвместно от "Делфин" и немската компания "Люрсен". Първоначалната му цена беше около 1 млрд. лв., но в нея не са предвидени боеприпасите и другото оборудване, което ще промени финалната стойност.

"Страйкър"-ите пък се оскъпиха с близо 37 млн. долара и така общата им цена стана 1 393 140 192 долара. Според проекта на правителството причината е инфлацията.