ГЕРБ се отказа да е конструктивна опозиция

Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.

Това означава, че още през тази сесия парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно грешките на настоящия кабинет, каза в декларация от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ-СДС.

По думите му правителството на Румен Радев се очертава като преходно, а не като реформаторско. То има пред себе си единствено хоризонта на постигане на тясно партийни цели и по този начин се самолишава от дългосрочния хоризонт на консолидирането на нацията около общи стратегически цели, посочи Тома Биков.

Въпреки пълното мнозинство в парламента, кабинетът страда от липса на ефективен механизъм за взимане на решения, който да произвежда не думи и фрази, а дела и нови ситуации. Най-голямото предизвикателство пред настоящото правителство не е опозицията във всички ѝ компоненти, а самото то и невъзможността му да отговори адекватно на ангажиментите, с които го натоварва пълното мнозинство в парламента, добави Биков.

Според Биков половината от времето от сесията на Народното събрание ще премине под кампанията за избиране на президент и вицепрезидент на България, което може да доведе до нарушаване на нормалния парламентарен ритъм. Въпреки това, се надяваме политическия дебат да се води аргументирано, допълни Тома Биков.