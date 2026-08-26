ДПС: Турция е наш добър съсед, ще има много инвестиции (ВИДЕО)

Турция е добър съсед на България, инвестициите ще продължат. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид в процедура в Народното събрание. Повод бяха спекулации по повод посещението на турския министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу и инвестициите, които бяха договорени.

Костадин Костадинов от "Възраждане" предизвика скандал в началото на първото редовно заседание през новата сесия на 52-рото Народно събрание. Причината - искане на неговата партия за изслушване на премиера Радев по темата със строителството и концесията на бъдещата магистрала "Черно море", беше отхвърлено на два пъти.

България води политика за разбирателство и мир с всички свои съседи, каза Хамид. И допълни: За да има инвестиции обаче, трябва инфраструктура. Всички знаете какви са магистралите в Турция".

"Трябва да прекъсвате всеки опит за всяване на спекулации, за прокарване на омраза, да се развалят отношения между два съседа. България води политика за разбирателство и мир с всички свои съседи", каза Хамид, обръщайки се към председателката Михаела Доцова с молба да не прави само плахи, а категорични опити да се спират такива изказвания.

Той припомни, че Турция е един от най-надеждните партньори на България не само икономически, но и военно, като част от НАТО.

Инвестииции от Турция ще има и това, че вие правите такива спекулации, няма да ги спре, завърши Хамид.

„Възраждане“ използват термини, които будят недоумение и огромно притеснение, каза и другият зам.-председател на ПГ на ДПС Халил Летифов. Той определи думите на Костадинов, насочени към Република Турция, като ксенофобия.

Халил Летифов се възмути, че такова заиграване и фобия, не са виждани в последните парламенти.

Република Турция не е ли наш добър съсед, не прие ли стотици хиляди българи, които бяха прогонени от тоталитарния режим, попита Летифов. И призова председателя на НС Михаела Доцова да прави забележка, когато от трибуната се правят манипулации за добрите съседи на България.