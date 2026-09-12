ДПС: Турция е наш добър съсед, ще има много инвестиции (ВИДЕО)
Хамид Хамид и Халил Летифов с остър коментар срещу манипулации от трибуната на парламента
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Хамид Хамид и Халил Летифов с остър коментар срещу манипулации от трибуната на парламента
ДПС е категорично против закриването на независимия държавен орган
Проведе официален разговор с кмета на община Кестел Ферхат Ерол
Не чухме да има данни за престъпление, изтъкна зам.-председателят на ПГ на ДПС
От трибуната на НС да се разпространяват клевети, лъжи и недоказани обвинения, заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС
Ще подкрепим всички решения в полза на хората, каза депутатът от ДПС
Нула чувствителност към едно от най-страховитите престъпления в българската най-нова история, заяви Халил Летифов
Водач на листата е Халил Летифов
Ако кризата се задълбочи, ще се търси вариант за държавна помощ
Задачата, която ни е поставил нашият лидер г-н Делян Пеевски е да работим, така че да отговорим на доверието, което са ни дали хората, напомниха народ...
Йордан Цонев: Подкрепяхме кабинета без постове, удължителният бюджет е кризисен, а най-голямата опасност при еврото е спекулата
Кабинетът вкара като приоритет пътя Асеновград- Смолян- Рудозем по предложение на ДПС Ново начало
Поправките в Закона за движение по пътищата не бива да са на парче, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало
Каква е сделката, попита зам.-председателят на ДПС-Ново начало
Започва ударна работа по проекта
Ще следим как ще подкрепите българските производители, каза народният представител
Структурите на ДПС показаха, че новото начало вече е факт, каза Халил Летифов
Човекът на Доган събра едва 2044 гласа и остана без мандат
Дано след изборите другата неделя тръгнем смело по пътя на новото си начало
Трябва да бъдем достатъчно силни, за да дадем шанс на България