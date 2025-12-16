ДПС-Ново начало: Парламентът приключи! Избори с преброителни машини

Парламентарната група на ДПС-Ново начало е подкрепяла досегашното правителство единствено в името на излизането от политическата криза, без да търси участие във властта и без да заема постове нито в изпълнителната власт, нито в парламентарните комисии. Това заяви Йордан Цонев на консултациите при президента Румен Радев, като подчерта, че подкрепата не е била мотивирана от властови интереси, а от необходимостта страната да бъде стабилизирана в сложна политическа обстановка.

По думите му развитието на събитията ясно показва, че този парламент е изчерпал своя жизнен цикъл. Въпреки това Народното събрание има още ключови задачи, които трябва да бъдат изпълнени. Сред тях Цонев посочи приемането на бюджет, който по принцип е трябвало да бъде редовен, а не удължителен. В сегашната ситуация обаче от ДПС-Ново начало ще подкрепят и удължителния бюджет, макар да го определят като кризисен и силно ограничен във възможностите си за провеждане на реални политики.

Цонев изтъкна, че редовният бюджет е имал за цел да подпомогне хората в процеса на въвеждане на еврото, но е бил лошо комуникиран – както със социалните партньори, така и в парламента и в обществото. Според него не съществува „добър“ или „лош“ бюджет сам по себе си, а бюджет, който отговаря или не отговаря на икономическите условия. По тази причина е трябвало да бъдат обсъждани различни варианти. Той направи и сравнение, като отбеляза, че първият вариант е бил по-добър от втория, вторият – по-добър от удължителния, който предстои да бъде приет. Удължителният бюджет, по думите му, позволява единствено разходване на събраните приходи, без възможност за активна политика. Социалните разходи ще бъдат изплащани в пълен размер, но на нивата от предходната година, което е проблематично, тъй като януари и февруари традиционно са най-слабите месеци откъм приходи.

Сред приоритетите, които този парламент все още трябва да осигури, Цонев открои и промените в Изборния кодекс. Според него изборният процес трябва да стане по-ясен и по-честен, като от ДПС-Ново начало са готови да изслушат всички предложения. Той припомни, че партията от години настоява за машинно гласуване, но не с настоящите машини, които според него са компрометирани и са получили нарицателното „Мадуровки“. По думите му основният дефект на изборния процес идва от работата на избирателните комисии и допусканите там грешки. Затова от формацията предлагат модел, при който се гласува на хартия, а преброяването да се извършва от преброяващи и сканиращи машини. Целта е да се избегнат манипулации и да се осигури контролируем и проверим процес. Дали това може да бъде реализирано още за следващите избори, остава неясно, но позицията на ДПС-Ново начало е за 100 процента гласуване с преброяващи машини. Цонев даде и пример с Германия, където машинното гласуване е било отменено с аргумента, че не позволява ефективен обществен и съдебен контрол върху изборния процес.

По отношение на въвеждането на еврото Йордан Цонев подчерта, че мерките са изключително важни, а основният риск е свързан със спекулата. Според него институциите са подготвени, а парламентарната група на ДПС-Ново начало провежда постоянни обсъждания как държавата да противодейства на спекулативното повишаване на цените. Той отправи призив и към медиите да се включат активно в този процес, за да се овладее рискът от злоупотреби.

Цонев напомни, че България е във валутен борд вече 27 години и на практика отдавна функционира в условия, близки до еврозоната. По думите му негативите от въвеждането на чужда валута са били „изконсумирани“ още при обвързването на лева първо с германската марка, а след това с еврото. Затова от ДПС-Ново начало остават ангажирани с процеса по въвеждането на единната европейска валута и вече имат подготвени конкретни промени в законодателството, свързани с този преход.

Споделям критиката ви по отношение на мерките – те не бяха достатъчно адекватни и навременни срещу спекулата. Нашата партия през цялото време се опитваше да прави всичко възможно, но изпълнителната власт трябваше да бъде по-твърда, както и регулаторите. Необходима беше по-голяма маневреност и по-бързи, по-решителни действия, защото при подобни процеси забавянето винаги работи в полза на спекулантите, а не на потребителите.

Примерът с Гърция ясно показва как държавата може да наложи ред. Там също се сблъскват със сериозен ценови натиск, но правителството първо е наложило санкции за над 1 милиард евро, а едва след това е седнало на масата за преговори с големите търговски вериги. В резултат е постигнато споразумение да се следят цените на над 1000 основни стоки. Именно този твърд подход е принудил веригите да се съобразят и да поемат ангажименти. Затова и от наша страна има пълна и категорична подкрепа за активна и безкомпромисна борба със спекулата, защото тя е реалната заплаха за хората при въвеждането на еврото.

По отношение на изборния процес проблемите също са ясни и отдавна известни. Хартиената бюлетина създава дефекти в работата на секционните избирателни комисии, които многократно сме се опитвали да ограничим – включително чрез видеонаблюдение и допълнителни контролни механизми. При сегашните машини обаче основният проблем остава софтуерът, който не е под достатъчен и пълен обществен контрол. Именно поради тази причина в почти никоя европейска държава не се използват подобни машини в този им вид.

Това не означава отказ от технологиите, а нужда от по-разумен модел. Машините могат да се използват, но резултатите трябва да се броят отделно, да има възможност за проверка и реален граждански контрол. Само така може да се постигне по-прозрачен и по-достоверен изборен процес, който да върне доверието на хората и да ограничи съмненията за манипулации.

Ключово е държавата да покаже, че има воля и капацитет да защити потребителите, защото при липса на твърди и навременни действия се създава усещане за безнаказаност. Това демотивира коректните търговци и насърчава нелоялните практики. Контролът не може да бъде кампаниен – той трябва да е постоянен, видим и подкрепен с реални санкции, които да имат възпиращ ефект.

По същия начин и доверието в изборния процес не може да се възстанови с половинчати решения. Нужно е съчетание между технологии, прозрачност и човешки контрол. Само така може да се избегнат съмненията, да се ограничат грешките и да се гарантира, че всеки подаден глас е отчетен коректно. Това е основата, върху която се гради легитимността на всяка власт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com