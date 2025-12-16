5 зодии ще започнат 2026 г. на крилете на успеха

Много скоро Марс ще направи ингресия, което ще даде началото на благоприятен период за представителите на пет зодиакални знака. Той ще продължи до края на януари.

Астрологът Катерина Соловьова посочи зодиите, които могат да очакват изненади и промени.

Кого Марс ще направи щастлив?

„Марс, планетата на активността, физическата сила, смелостта, решителността, ентусиазма, войнствения дух, желанието за победа, страстта, волята и бизнеса, навлиза в Козирог“, обясни астрологът. Марс ще бъде в десетия знак на зодиака до 23 януари 2026 г.

Представителите на следните зодиакални знаци ще усетят положително влияние през този период:

Козирог

Телец

Дева

Скорпион

Риби

Трябва да бъдете внимателни с действията на тази планета през този период, ако сте от една от следните зодии:

Рак

Овен

Везни

„Това е една от най-добрите позиции за „червената планета“, която насърчава практичността, предприемчивостта, способността за преодоляване на препятствия и постигане на целите“, обясни Соловьова.

Благоприятен е за бизнесмени, учени, политици, мисионери, лекари, каскадьори, охранители.

„През този период дейностите, свързани с кариерни въпроси, професионално развитие, всякакъв статус, авторитет, семейство, строителство и недвижими имоти, могат да преминат на практическо ниво“, отбеляза експертът.

