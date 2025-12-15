В коя страна правят най-добрите пълнени чушки

Пълнените чушки са кулинарна класика в много европейски страни и имат безброй вариации – вегетариански, месни, печени на фурна или бълбукащи в глинени гърнета.

В много страни от Югоизточна Европа пълнените чушки са любимо ястие. Но кои са най-добрите и как се различават рецептите? Разказва „Дойче Веле”, предава Нова тв:

В Албания

73-годишната Миде Ара живее със семейството си северно от столицата Тирана. Тя обича да готви и веднъж седмично сервира своите пълнени чушки. „Колкото по-пресни са зеленчуците, толкова по-вкусни са. За тази рецепта ни трябват чушки, които да напълним с лук и зеленчуци като патладжан, домати, ориз, черен пипер, сол, чесън, олио и мента”, разказва Миде.

Албанците приемат пълнените чушки за сравнително просто ястие. Почти всяко семейство има своя рецепта. Миде използва вегетарианската рецепта на майка си. „Следвам семейната традиция и ги правя без месо. Никога не съм пълнила чушки с месо, защото не го харесвам. Нарязвам лука, патладжана и тиквичките. Обелвам и нарязвам доматите. Измивам ориза и билките. И после пълня чушките”, обяснява Миде.

Сместа се готви 15 минути, след което зелените чушки заедно с пълнежа отиват във фурната.

Но откъде произлиза традицията за пълнене на чушки? Подобно на много страни от Югоизточна Европа, Албания дълго време е била част от Османската империя. Вековното турско владичество е оставило своя отпечатък дори върху кухнята.

В България

Готвачът Милен Тодоров показва традиционна българска рецепта за чушки, пълнени с кайма и ориз. „Популярна е от XIV век. Баба ми я е приготвяла. Рецептата се е усъвършенствала през поколенията”, разказва готвачът.

Българите предпочитат червени чушки за своята версия и най-често ги пълнят с месо. Традиционно се пекат в глинен съд за около час и половина. След това се заливат със сос от яйца и кисело мляко.

Унгария

В унгарската кухня наред с гулаша, пълнените чушки са сред най-популярните ястия. Унгарските чушки традиционно се пълнят с месо или кайма, или нарязан бекон. Те се смесват с ориз, яйца и билки. След това плънката се натъпква в чушките и се готви в доматен сос.

„Унгарската версия е напълно различна. Въпреки че сме се преместили на север, унгарската кухня се е развила по прекрасен начин. Като това ястие. Плънката все още има ориза и месестата текстура, но готвенето ѝ в доматен сос поставя нов акцент”, разказва Шандор Чики.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com