Шок в Шри Ланка! Откараха спешно един от ергените в болница

Докато останалите участници в „Ергенът“ се забавляват във взаимната си компания, или се отдават на почивка в имението на любовта, Крис е принуден да прекарва времето си в болница.

След участието си в съревнованието между него и останалите двама ергени – изискващо много физически усилия, той получи силно неразположение. И буквално падна на земята, без дъх.

Вследствие на това, бе откаран в болница. Малко по-късно, водещият Наум Шопов се включи с кратко видео, в което обясни, че Крис е получил топлинен удар - животозастрашаващо състояние, причинено от прегряване, вследствие на което тялото губи способността да се охлажда. Симптомите включват замайване, главоболие, гадене, висок пулс.

Състоянието на Крис наложи той да прекара цялата нощ в болнично заведение.

Но въпреки трудностите, ергенът не забрави момичетата, които са на сърцето му – и не пропусна и самият той да се включи във видеовръзка, чрез която да ги поздрави и уведоми за състоянието си.

„Вече съм по-добре“, каза той уверено. И обясни какво го е довело до това състояние. „Пречеха ми дрехите, дори и обувките. Всичко ме стягаше и заради това, както и заради силното слънце, се стигна до въпросния топлинен удар. Лекарите ми казаха, че дори и бъбреците в даден момент са ме предали.“

„Спокойна съм“, сподели след разговора Елеонора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com