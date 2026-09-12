Доброто е живо и стигна 2914 метра! 9 ангели пренесоха Крис до Вихрен
Възможно ли е? Понякога един въпрос звучи толкова невероятно, че дори не знаеш как да отговориш. Така е било и за майката на Крис – момче в инвалидна...
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Възможно ли е? Понякога един въпрос звучи толкова невероятно, че дори не знаеш как да отговориш. Така е било и за майката на Крис – момче в инвалидна...
Какво се случи?
В дъното е скандал за 70 бона
Прокуратурата изнесе нови подробности
18-годишният внук на първия ни космонавт бил отличник в курса за шофьори Искаме възмездие, но няма да съсипем живота на момчето, казват синовете на з...