Доброто е живо и стигна 2914 метра! 9 ангели пренесоха Крис до Вихрен

Възможно ли е? Понякога един въпрос звучи толкова невероятно, че дори не знаеш как да отговориш. Така е било и за майката на Крис – момче в инвалидна количка, което днес може да каже, че е стигнало до най-високия връх на Пирин – Вихрен.

Доскоро това изглеждало като мечта, която няма как да се сбъдне. Планината е сурова дори за опитни туристи. Стръмни склонове, нестабилни камъни, топящ се сняг и опасни участъци превръщат изкачването в истинско изпитание.

Но деветима души решили да не се съобразяват с думата „невъзможно“.

Те поели по трудния път към върха заедно с Крис, носейки не само неговата количка, но и една мечта.

По маршрута имало падания, удари и моменти на изтощение. Имало страх и напрежение. Но нито за миг не се появила мисълта за отказване.

"Планината не беше милостива. Снегът се топеше и правеше всяка крачка опасна. Камъните не прощаваха. Стръмнините не даваха почивка. Имаше моменти на тишина, в които никой не говореше. Само се гледахме. И всички знаехме едно — това не е просто изкачване. Имаше падания. Имаше удари. Имаше страх, който не се казва на глас. Но нито веднъж не чух думата „край“, споделя майката Валя и благодари на героите.

Генко Генчев, Вера Асенова, Крум Кръстев, Ригор Мортис, Иво Х. Танев, Димитър Шишков, Пламен, Виктория Валентинова Атанасова и Пламена Парапанова обединили сили в кауза, която надхвърля обикновеното планинско изкачване.

Защото това не било просто преход. Това било доказателство, че човешката воля понякога е по-силна от всяко препятствие, споделя трогнатата майка във Фейсбук.

Когато групата достигнала върха, нямало бурни възгласи и шумни празненства. Имало тишина. От онези редки мигове, в които думите са излишни. Вихрен бил покорен, става сно от разказа й.

Но истинската победа била друга.

Победен бил страхът. Победени били съмненията. Победени били ограниченията, които често поставяме сами пред себе си.

„Те не носеха само количка. Те носеха надежда“, пише развълнуваната майка на Крис.

За нея това е доказателство, че доброто съществува, че човечността е жива и че когато хората се обединят около една мечта, границите започват да изчезват.

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