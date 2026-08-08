6000 декара станаха на въглен. Адски пожар край разкошен наш град

6000 декара станаха на въглен в адския пожар край разкошния Асеновград. Големият пожар е вече овладян, съобщиха от пожарната служба в града под тепетата, но щетите са огромни. Пламъците се разгърнали на площ от над 6000 декара - стихия с огромен фронт, срещу която беше мобилизиран значителен ресурс от различни служби, институции, доброволци и земеделски производители.

Засегнати са две самостоятелни постройки. Екипите остават на терен за наблюдение и недопускане на възобновяване на отделни огнища.

В овладяването на стихията се включиха 16 пожарни автомобила и около 60 пожарникари. 11 пожарни автомобила са от РДПБЗН - Пловдив, а още 5 екипа бяха изпратени като подкрепление от РДПБЗН в Стара Загора, Чирпан и Казанлък, както и от РДПБЗН - София област и Столичната дирекция.

Към действията се присъединиха екипи на ДГС-Асеновград, Пловдив и Първомай с три високопроходими автомобила и 10 служители.

На терен работиха 8 екипа с 26 доброволци от различни формирования - „Пловдив 112“, НОРБ, АСП и ДФ „Родопи“. Подкрепа беше осигурена и от доброволни формирования от област Пазарджик.

Заради адския пожар бе затворен околовръстния път на Асеновград. Горяха сухи треви и лозя край шосето на изхода на Асеновград, в посока с. Козаново и язовир "40-те извора".

Заради задимяването, околовръстният път е затворен за движение в двете посоки. От общината призовават да не се изхвърлят фасове и други отпадъци от колите.