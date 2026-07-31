Страхът от нов огнен ад изкара хора кай София на протест

Година след опустошителните пожари край Костинброд жители на село Безден излязоха на протест с настояване за по-строг контрол върху дейността на военния полигон край Сливница. Те искат ученията да бъдат ограничени през пожароопасния сезон, водоснабдяването да бъде подобрено и институциите да предприемат конкретни мерки срещу ново бедствие. Причината за миналогодишния пожар все още не е официално установена, а пожаротехническата експертиза продължава да се изготвя.

Година без окончателен отговор

През миналото лято хиляди декари гори и земеделски площи край селата Безден, Богьовци и Опицвет бяха изпепелени. Пламъците достигнаха опасно близо до домовете, а част от сградите в района пострадаха.

Въпреки мащаба на бедствието прокуратурата все още не е посочила конкретната причина за възникването на огъня. Очаква се заключението на пожаротехническата експертиза, от което трябва да стане ясно откъде са тръгнали пламъците и има ли човешка вина.

Жителите на Безден подозират, че пожарът може да е започнал след учение на военния полигон край Сливница. Твърденията им не са потвърдени официално, но хората настояват тази версия да бъде проверена докрай.

Една искра е достатъчна

Протестиращите твърдят, че и през настоящото лято в района продължават да се провеждат стрелби въпреки високите температури, сухата растителност и повишения риск от пожари.

„Година по-късно резултат почти никакъв няма. Полигонът продължава да има учения дори през пожароопасния летен сезон. Всичко е сухо и една искра е достатъчна“, заяви пред бТВ жителят на Безден Васил Щерев, който миналата година е участвал в гасенето на пожара.

Хората се притесняват и от възможното наличие на стари, необезвредени боеприпаси на територията на полигона. Според тях при нов пожар те могат да се взривят, да застрашат пожарникарите и доброволците и да затруднят овладяването на огъня.

Селото разполага само с един хидрант

Сред най-сериозните проблеми, поставени от протестиращите, е състоянието на водоснабдяването. Жителите разказват, че по време на миналогодишния пожар водата в селото е спряла точно когато е била най-необходима.

„Не може в едно село да има само един хидрант. Писали сме многократно до институциите, включително с искане ученията да бъдат спрени през пожароопасния сезон и да се придвижи въпросът с водопровода, но сериозен резултат няма“, заявиха местни жители.

Те настояват за повече противопожарни съоръжения и гарантирано водоснабдяване, за да не се повтори ситуацията, при която хората се опитват да защитават домовете си без достатъчно вода.

Безден се готви сам за следващата опасност

Кметът на селото Цветан Борисов определи щетите от пожара като огромни. По думите му вече е започнало залесяване на унищожените горски площи.

За нуждите на селото са закупени водоноски, АТВ и високопроходима техника. Създадени са и доброволни формирования, които трябва да помагат при бъдещи пожари и други бедствия.

Мерките дават на местните хора по-голяма готовност за реакция, но според тях не могат да заменят действията на държавните институции и предотвратяването на самия риск.

Проект за водоснабдяване чака финансиране

От Община Костинброд съобщиха, че е изготвен проект за подобряване на водоснабдяването и вече е избран изпълнител. За започването на строителните дейности обаче трябва да бъде осигурено необходимото финансиране.

Общината е организирала и среща с представители на Министерството на отбраната, МВР, пожарната, областната администрация и други институции. На нея са били обсъдени мерки за предотвратяване на нови инциденти.

Военното министерство уверява, че рискът се оценява всеки ден

От Министерството на отбраната заявиха писмено, че по разпореждане на началника на отбраната във всички военни формирования се прилагат засилени мерки за пожарна безопасност.

Военното ведомство посочва, че се извършва ежедневна оценка на риска, а при учения и бойни стрелби се спазват ограниченията за пожароопасния сезон. От министерството уверяват още, че не се използват боеприпаси, които могат да предизвикат пожар.

В отговора обаче няма конкретен коментар за подозренията на жителите, че миналогодишният огън може да е свързан с дейността на полигона.

Хората искат действия преди следващия пожар

Жителите на Безден настояват не само за окончателен отговор как е възникнал пожарът, но и за реални превантивни мерки. Те искат ограничения за ученията при висок риск, по-добро водоснабдяване, достатъчно хидранти и ясно разпределени отговорности между институциите.

Опасенията им са, че при нов пожар последиците могат да бъдат още по-тежки. Голяма част от района остава суха и уязвима, а споменът за огъня, достигнал почти до домовете им, все още е жив.