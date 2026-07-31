Старо предупреждение пази домовете пред прага на август

Православната църква почита днес св. праведник Евдоким Кападокийски, света мъченица Юлита и свети Йосиф Ариматейски. Денят идва непосредствено преди началото на Богородичния пост и е посветен на вярата, милосърдието и духовното пречистване. Народната традиция призовава да бъдат избегнати кавгите, обидите и тежката работа, но тези забрани не са част от църковните канони.

Важно уточнение за Богородични заговезни

През 2026 г. Богородични заговезни са отбелязани в официалния календар на Българската православна църква на 30 юли, а не на 31 юли. Причината е, че 31 юли се пада в петък, който по църковна традиция е постен ден. Самият Богородичен пост започва на 1 август и продължава до празника Успение на Пресвета Богородица на 15 август.

Така днешният ден не е време за богата трапеза с месо и млечни продукти, а за по-сдържано хранене и духовна подготовка. Постът не се изчерпва с отказа от определени храни. Църквата учи, че по-важни са въздържанието от гняв, лоши думи, осъждане и вражда.

В навечерието на поста вярващите традиционно търсят прошка от близките си, помиряват се с хората, с които са в конфликт, и се опитват да влязат в следващите две седмици с чиста съвест. Особено силни са молитвите към Божията майка за здраве, семейно благополучие, рожба и закрила на децата.

Светецът, който превърнал властта в служение

Свети Евдоким е роден през IX век в Кападокия в знатното християнско семейство на Василий и Евдокия. Още като млад се отличавал със скромност, чистота, състрадание към бедните и отказ от светската суета.

Император Теофил го назначил за управител на областта Харсиан. Въпреки високия си пост Евдоким не използвал властта за лично облагодетелстване. Той решавал споровете справедливо, защитавал слабите и помагал тайно на нуждаещите се, без да търси признание.

Светецът починал едва на 33 години. Според житието му при отварянето на гробницата тялото му било намерено нетленно, а край мощите му започнали да се случват изцеления. По-късно те били пренесени в Константинопол.

Животът му носи особено силно послание и днес - истинската власт не се измерва с привилегии, а със справедливостта, милостта и отговорността към хората.

Света Юлита отказала да продаде вярата си

На 31 юли се почита света мъченица Юлита от Кесария Кападокийска. Тя не бива да бъде обърквана със света Юлита, майката на тригодишния Кирик, чиято памет Църквата отбелязва на 15 юли.

Юлита живяла по времето на император Диоклетиан. Езичник отнел имуществото ѝ и когато тя потърсила справедливост от съда, той я издал като християнка. Съдията ѝ предложил да върне заграбеното, но само ако се отрече от Христос.

Жената отказала да замени вярата си срещу собствеността си. Заради това била осъдена и изгорена жива около 304 или 305 г. Нейният подвиг бил описан по-късно от свети Василий Велики.

Историята й се превръща в разказ за избор, който изглежда невъзможен - между земната справедливост и духовната вярност. Юлита изгубила имуществото и живота си, но според християнското разбиране запазила онова, което никой съд не можел да ѝ отнеме.

Църквата почита днес и свети Йосиф Ариматейски - тайния ученик на Христос, който поискал от Пилат тялото на разпнатия Спасител, свалил го от кръста и го положил в собствената си нова гробница. Името му остава символ на смелостта да изповядаш вярата си именно когато това е най-опасно.

Какво е добре да се направи на 31 юли

Денят е подходящ за молитва, помирение и помощ към човек в нужда. Вярващите могат да посетят храм, да запалят свещ за здраве и да почетат паметта на светците.

Добро дело, извършено без показност, се смята за най-подходящия начин да бъде последван примерът на свети Евдоким. Това може да бъде помощ за възрастен човек, подкрепа за бедно семейство или просто помирение след продължителен спор.

Жените по традиция отправят молитви към Пресвета Богородица за здраве, зачеване, леко раждане и закрила на семейството. Важно е обаче молитвата да не се възприема като магически ритуал, а като искрено обръщане към Бога.

Какво не трябва да се прави според старите поверия

Народните вярвания предупреждават на 31 юли да не се започват големи начинания, да не се дават прибързани обещания и да не се влиза в тежки спорове. Смятало се е, че конфликтът, избухнал в този ден, може да се проточи дълго.

На места се е избягвала тежката и мръсна работа - оран, строителство, голямо пране и почистване. Среща се и поверие да не се влиза в реки и дълбоки водоеми.

Тези ограничения принадлежат към народната обредност и не са църковни забрани. Православието не учи, че прането, къпането или физическата работа сами по себе си носят нещастие. Духовната повеля е друга - човек да не наранява ближните си, да не злоупотребява с властта си и да не влиза в поста, носейки омраза.

Имен ден празнуват Евдоким, Евдокия, Евдоки, Евдоксия, Дочо и техните производни. Повод да почерпят имат също хората, носещи имената Юлита и Йосиф.