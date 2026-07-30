Ексклузивно: Извънредна акция по Черноморието! Изведоха по спешност 17 деца

Мащабна и безкомпромисна акция на държавните институции взриви спокойствието по родното Черноморие, след като организиран детски лагер се превърна в истински кошмар за непълнолетни спортисти. При извънредна и светкавична инспекция в Равда, контролните органи се натъкнаха на брутални нарушения, които застрашават живота и здравето на най-малките. Екшънът се разигра пред очите на проверяващите, които бяха принудени да действат на секундата и да евакуират децата от опасната зона, съобщиха от Министерството на туризма.

Ужас в чиниите: Изтекъл срок на годност и мистериозни продукти

Проверяващите буквално онемяха, когато нахлуха в ресторанта към въпросния частен хотел в Равда. В кухненския блок инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) откриха залежали и развалени храни с отдавна изтекъл срок на годност. Още по-скандалното е, че в обекта са готвили и с продукти с абсолютно неясен и мистериозен произход – без каквито и да било документи за сигурност.

Заради явния и директен риск от масово натравяне, институциите реагираха моментално. От хотела веднага бяха изведени 17 деца на възраст между 10 и 14 години, членове на софийски спортен клуб. В момента тече спешна процедура по конфискуване и изземване на опасните хранителни запаси, а на собствениците ще бъдат наложени най-строгите административни наказания.

МВР и инспектори на крак: 19 обекта под обстрел, лъснаха туроператори-фантоми

Случаят в Равда е само върхът на айсберга в засиления контрол над детските лагери, иницииран лично от Министерството на туризма. Съвместните проверки, в които участват още Комисията за защита на потребителите (КЗП) и полицията (МВР), стартираха ударно на 29 юни. До момента са преровени общо 19 места за настаняване на организирани ученически групи по цялото Северно и Южно Черноморие.

Установените драстични несъответствия обаче отвориха кутията на Пандора. Държавата започва масирани насрещни проверки, тъй като по веригата са навързани десетки съмнителни туроператори, превозвачи, доставчици на храна и кетъринг компании, които са си затваряли очите в името на бързата печалба.

Без милост за нарушителите: Проверките продължават и през зимата

„Проверките показват, че в по-голямата част от обектите се осигуряват подходящи условия за децата. Когато обаче бъде установен риск за тяхното здраве или безопасност, институциите реагират незабавно и без компромис“, отсече с категоричен тон Иван Виделов, директор на дирекция „Контролна и инспекционна дейност“ в Министерството на туризма.

Държавният апарат даде ясен знак, че бизнесът на гърба на децата няма да бъде толериран. Горещата акция няма да приключи с края на лятото. Контролните органи официално обявиха, че засиленият натиск и внезапните проверки ще продължат с пълна сила и след активния сезон, като под прицел ще бъдат взети предстоящите есенни „зелени училища“, както и зимните детски лагери в планинските ни курорти.