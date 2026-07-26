Битката с пожарите е на живот и смърт. Отвсякъде се стичат доброволци

Истинска проява на нечуван героизъм и народно обединение пред лицето на огромното бедствие! Повече от 30 смели доброволци са се включили в този час в гасенето на зловещия пожар, който поглъща землищата между петричките села Кърналово и Михнево,. Критичната ситуация извади хората по улиците, готови с подръчни средства да бранят домовете и семействата си от пламъците. Доброволци отвсякъде се стичат да помагат срещу стихията и призовават местните към мобилизация.

Битка със силното въздушно течение

Огненият фронт се разраства с плашеща скорост, захранван от огромни масиви със сухи треви и храсти. Ситуацията на терен е меко казано драматична, тъй като в района духа изключително силен вятър, който постоянно сменя посоката си и превръща овладяването на пламъците в истински кошмар за екипите.

Заедно с десетките местни жители, в епицентъра на огнената стихия работят и специализираните екипи на Аварийното звено към Община Петрич. Хората действат в пълна координация, за да пресекат пътя на огнените езици, преди те да са достигнали първите къщи на населените места.

Мобилизация до краен предел

Местните власти следят бедствието под тревога. На място продължават да пристигат още доброволци от съседните райони, показващи невероятна солидарност. Мъже и младежи от Кърналово и Михнево отказват да се изтеглят и заявяват, че ще останат на терен през цялата нощ, докато огънят не бъде напълно локализиран и потушен.

