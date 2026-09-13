Пожар избухна между два столични квартала. Първи подробности
На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците
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На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците
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