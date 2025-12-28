Стихията не спира. Помете още два града /СНИМКИ/

Стихията не спира. След Пловдив и Сопот, и Асеновград бяха пометени от ледените хали. Във връзка със силните пориви на вятъра на територията на Пловдивска област, почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони.

От началото на дежурството до момента на територията на град Пловдив са получени близо 20 сигнала, като са констатирани и материални щети по автомобили.

Екипи на РСПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали в град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано днес тази сутрин екип на РСПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни, от РДПБЗН – Пловдив призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър.

РДПБЗН – Пловдив следи обстановката и е в готовност за реакция при необходимост. Сигналите вече са близо 40, включили са се на помощ 2 екипа на Паркове и градини и от ДФ НОРБ.

Не стойте на открито. Има опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, съветват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Фейсбук страницата си заради обявения оранжев и жълт код за силен вятър в страната.

За 28 декември от Националния институт по метеорология и хидрология е издадено предупреждение за силен вятър на територията на цялата страна.

Оранжев код е обявен за територии на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, Софийска, Пазарджик, Пловдив и Благоевград.

За останалата част от България е обявен жълт код за силен вятър.

От ПБЗН напомнят хората да следят прогнозата за времето и да действат според съветите на компетентните органи.

Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците.

Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета, и изчакайте до отминаване на опасността.

Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, допълват от пожарната.

