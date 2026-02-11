Ники Дойнов с решителни думи за майката на убито момче от Петрохан

Водещият на Нова Николай Дойнов даде официално обяснение в ефир за показаната в ефир лична карта на майката на убития Николай Златков в трагедията "Петрохан" - Ралица Асенова. Кадърът, почти като на разпит в полицията, провокира вълна от възмущение в социалните мрежи.

По повод критиките, Дойнов се обърна към зрителите снощи още в началото на "Интервюто в Новините на Нова" и обясни, че нещата са се развили за минути, жената сама се е обадила и е настояла да говори веднага, затова, за да е сигурно, че разговорът е с автентичния човек, се е наложило да има доказателство - личната карта с името.

"Преди да започнем днешния разговор, позволете ми да кажа няколко думи за вчерашното интервю - с майката на една от жертвите в ужасната история, която е тема номер едно в страната през последните дни. Показването на документ за самоличност за момент измести фокуса от отговорите, които обществото търси за трагедията „Петрохан“, започна Николай Дойнов.

"Дължим ви истината. Вчера вечерта имахме доста тежък ефир. Заедно с нас, вие, зрителите, станахте свидетели в реално време на разказа на жена, загубила детето си. По време на централната емисия с екипа ни, по телефон се свърза госпожа Ралица Асенова, която ни каза, че е майка на Николай Златков, една от шестте жертви", коментира той.

"Пожела да говори пред Нова. Единственото ѝ условие беше това да се случи в този момент, веднага и само единствено на живо. За да няма промяна на думите ѝ. Досега нямаше публична информация за нея, ние не можехме да свържем името с лице. Имахме косвени данни, но и броени минути за проверка", заяви водещият.

"Осъзнавахме риска, но го поехме точно заради всички отговори, които търсим. Събитията се развиваха буквално пред очите Ви в следващите минути. Зрителите трябва да знаят кой стои за думите, които чуват в телевизионен ефир, особено при криза на доверие, породена от противоречива информация", каза Дойнов.

