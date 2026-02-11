Аферата "Петрохан": Ето на кого са оръжията, с които са убити тримата в хижата

Заместник-министъра на вътрешните работи в оставка Филип Попов разкри нови детайли по случая "Петрохан". По време на изслушване в парламента относно трагедията той разкри, че Фейсбук и Старлинк на Илон Мъск са пратили разследващите към района на Враца, където намериха още трима убити. А оръжията, с които са простреляни тримата загинали в хижата "Петрохан", са принадлежали на Ивайло Иванов - един от труповете там, и на 22-годишния Николай Златков, намерен мъртъв през уикенда в кемпера край връх Околчица. В изслушването участваха още директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков и министърът на околната среда в оставка Манол Генов.

Попов представи хронологията на събитията, основно с вече ясните факти. На 2 февруари в 11,20 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за изгоряла хижа с три тела отпред. Извършен е оглед и е установено кои са жертвите. В тях намерили пистолет с 13 боеприпаси и патрон в цевта, пистолет "Глок" с 12 боеприпаси с патрон в цевта и пушка с гилза в нея без боеприпаси. Оръжията са иззети. От телата са иззети барутни частици и поднокътно съдържание и са пратени за анализ в София, а телата са пратени за аутопсия. Около хижата са установени камери и са ги иззели. Образувано е досъдебно производство по чл. 116 от НК. Установено е, че загиналите са живели в хижата заедно с Ивайло Калушев, Николай Златков и Алексанъдр Макулев, като първите двама са обявени за издирвани. Установено е, че е възможно те да се движат с кемпер "Химлер" и/ли "Тойота", собственост на Калушев, затова и возилата също са обявени за издирване.

Първият пистолет е на името на Николай Златков, а другите две оръжия са на Ивайло Валентинов Иванов. Златков е с издадено разрешение от седмо районно към СДВР, а Иванов - от ОД на МВР в Монтана. Разпитана е майката на Калушев - Стилияна Майсторова, тя разказала, че синът ѝ живее в хижата, както и че на 1 февруари към 20 ч е получила СМС от него и от тогава няма връзка с него. Беседа е имало по телефона и с майката на Златков - Ралица Асенова, която обяснила, че синът ѝ е заминал за Бургас преди дни и трябва да е там. Тя не била в София и обещала на 3 февруари да дойде за разпит. Говорено е и с Яни Макулев - бащата на непълнолетния Александър, който разказал, че от 4-5 години детето му живее при негов "приятел" - Калушев, в хижата в "Петрохан", където той го обучавал за рейнджър и други спортни дейности. Последно се чувал с него след Нова година, но кога точно - не помнел. На 29 януари другият му син Християн се чул с брат си Александър. Към момента на разпита Яни Макулев не искал да обявява детето си за издирване, защото вярвал, че е на сигурно място с Ивайло Калушев. МВР установява, че на 30 януари към 8,50 часа кемперът е бил на бензиностанция в квартал "Изгрев" в Бургас. На записите от камерите се виждали трима души на касата с описанието на Калушев, Златков и Макулев. На 31 януари към 12 ч са били на бензиностанция край Ихтиман на магистрала "Тракия" в посока София. На камерите се вижда, че с тях има и непълнолетно момиче. По данни на АПИ и от разпити на свидетели е установено, че на 27 януари издирваните са тръгнали към село Българи, пътували са тримата издирвани и непълнолетното момиче, което е установено и разпитано. На 30 януари Ивайло, Николай и Александър се връщат в София и оставят момичето на домашния му адрес. После кемперът тръгва на 31 януари към "Петрохан", на 1 февруари е в село Бързия, после на изход на Вършец, село Стояново, с. Бели извор, Враца, с. Челопек.

Около хижата са иззети пет камери - по една на фасадата на сградата, на стена срещу задния вход на сградата, на дърво в двора и две на дървета по пътя към сградата. На приземния етаж на хижата е имало пелети. Някои от тях са били нарязани и разпръснати на пода и залети с тъмна течност с мирис на нефт. При огледа на телата в джобовете на дрехите на Дечо Василев имало две запалки в предния му десен джоб и още една на земята до него.

На 8 февруари около 9,30 часа е подаден сигнал, че в местността Паталейна е паркиран кемпер с починал човек на предната седалка. Това е кемперът "Химлер" с три трупа с огнестрелни рани в главите. Това са Николай Златков на 22 г., Ивайло Калушев на 51 г. и Александър Макулев на 15 г. До тях са намерени две огнестрелни оръжия, телата са извозени във врачанската болница са аутопсия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com