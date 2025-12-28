Огромен наш град първи пострада от бесния вятър!

Силният вятър създаде сериозни проблеми тази сутрин в Пловдив и региона, като на места доведе до опасни ситуации по пътищата и в градската среда. Паднали клони и дървета затрудниха движението по ключови булеварди, сред които и един от основните – „6 септември“, а в различни квартали бяха регистрирани и преобърнати контейнери за смет.

Към момента няма данни за пострадали хора, но щетите по инфраструктурата и автомобилите наложиха масирана намеса на пожарната. От Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив съобщиха, че почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са били мобилизирани. Само от началото на дежурството са постъпили близо 20 сигнала за инциденти, свързани със силния вятър.

Сериозни проблеми е имало и в Сопот, където екипи на РСПБЗН – Карлово са реагирали на сигнал за паднало дърво, което е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с повалени дървета временно са затруднили движението през прохода Стражата, както и по пътя към град Баня. По информация на пожарната всички сигнали в тези райони вече са обработени и обстановката е нормализирана.

Снимка: Нова телевизия

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява без ограничения. По-рано тази сутрин обаче екип на РСПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за село Червен, което е наложило временно затваряне и на двете платна. В момента участъкът е напълно проходим.

От пожарната в Пловдив отправиха апел към гражданите и шофьорите да бъдат изключително внимателни, да избягват паркиране под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции и да се съобразяват с усложнената обстановка. РДПБЗН – Пловдив продължава да следи ситуацията и остава в готовност за бърза реакция при нови сигнали.

