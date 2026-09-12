Всичко за Бурен Вятър

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Южняк брули 21 области

Южняк брули 21 области

София. Бурен южен вятър, със скорост от 90-100 км в час, ще брули днес по-голямата част от страната. Заради силен вятър е обявен жълт код за опасни м...

23 май | 7:56
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