Рязка промяна на времето с дъжд, сняг и поледици
Температурите падат под нулата, в началото на седмицата идва нов мощен студ
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Температурите падат под нулата, в началото на седмицата идва нов мощен студ
Силният вятър блокира булеварди, нанесе щети по автомобили и вдигна на крак всички екипи
Шест екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са на терен
Очакванията са поривите да достигнат до 25 м/сек.
Без парно е и ОДЗ "Слънце", но за децата там е осигурено алтернативно отопление
Жълт код е обявен за 18 януари в 11 области на Източна и Южна България. Там времето ще бъде опасно, със силен и бурен вятър. Кодът ще е в сила за обл...
Бурният вятър, който се разрази и в Старозагорско в неделния ден, спря въгледобива в Мини „Марица-изток". Машините и съоръженията в откритите рудници...
Натрошени прозорци, паднали дървета и клони е предизвикал през изминалото денонощие бурният вятър в Бургас, съобщиха от Общината. По-сериозни инцидент...
Тайфун премина през Тайван. Най-малко двама са загинали, а други стотици- ранени. Поройни дъждове, придружени от бурен вятър, са връхлетели страната....
Жълт код за бурен вятър е обявен за днес в 11 части на Северна България. Той ще е в сила за областите Видинска, Монтанска, Врачанска, Плевенска, Ловеш...
Жълт код за бурен вятър е обявен за 18 април в 12 области на страната. Той ще е в сила за Видинска, Монтанска, Врачанска, Плевенска, Великотърновска,...
Варна. Над 10 сигнала за паднали дървета на различни места в града са постъпили в пожарната във Варна. Бурен вятър създава опасности в морската столиц...
София. Жълт код за опасност от силен вятър е обявен в 24 области на страната. От Националния институт по метеорология и хидрология при БАН посочват,...
София. Бурен южен вятър, със скорост от 90-100 км в час, ще брули днес по-голямата част от страната. Заради силен вятър е обявен жълт код за опасни м...