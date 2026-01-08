Рязка промяна на времето с дъжд, сняг и поледици

Днес страната попада под влиянието на активен студен фронт, който носи плътна облачност, продължителни валежи и рязка промяна на температурите. На много места дъждът ще бъде интензивен и придружен от гръмотевици, а с усилването на северозападния вятър ще започне бързо нахлуване на студен въздух.

Дъжд, сняг и опасни условия в страната

С усилването на вятъра в Горнотракийската низина и Дунавската равнина той ще достигне силни и бурни пориви. Понижението на температурите в по-голямата част от Северна България и по високите полета на Западна България ще доведе до преминаване на дъжда в сняг, като на много места ще се натрупа снежна покривка. Към вечерта валежите постепенно ще започнат да спират от северозапад, но рискът от усложнена пътна обстановка ще остане.

По планинските проходи и в Лудогорието ще се създадат условия за снегонавявания, а в северозападните райони – за поледици. Температурите ще се задържат почти без денонощен ход – около минус 3° в северозападните части на страната и до 11°-13° в югоизточните райони. В София термометрите ще показват около минус 2°.

Планините и Черноморието под влияние на бурното време

В планинските райони ще бъде облачно и изключително ветровито. Валежите ще са чести, на места с гръмотевици и значителни по количество, особено в Рило-Родопската област. С понижението на температурите дори в по-ниските части валежите ще преминават в сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад, като на 1200 метра максималната температура ще бъде около 0°, а на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието облачността също ще се задържи значителна. Ще има валежи от дъжд, на отделни места придружени от гръмотевици, при умерен до силен запад-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°, морската вода е с температура 9°-11°, а вълнението ще достига 3-4 бала.

Кратко успокояване и нови валежи

През нощта срещу петък облачността ще започне да намалява, а в петък времето временно ще се стабилизира и ще преобладава слънчево. Следобед обаче от запад отново ще се появи увеличение на облаците и привечер, както и през нощта срещу събота, на места в Западна България ще има нови валежи от сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг, но ще остане студено, с минимални температури между минус 8° и минус 3°, а максималните ще достигат 1°-6°.

Уикенд със сняг и временен подем на температурите

През почивните дни облачността отново ще бъде значителна, с валежи в почти цялата страна. В събота в югоизточните райони и Горнотракийската низина ще вали дъжд, докато в останалите части валежите ще бъдат от сняг. В неделя снеговалежите ще обхванат навсякъде страната. В събота южният вятър ще доведе до краткотрайно повишение на температурите – минималните ще са около нулата, а максималните от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.

Много студено начало на новата седмица

По-късно в събота и през нощта срещу неделя вятърът ще се обърне от северозапад и временно ще се усили. В неделя температурите ще останат с малък денонощен ход – между минус 5° и 0° в по-голямата част от страната и до 3°-4° в крайните източни райони. В началото на новата седмица ще настъпи сериозно застудяване със значителна облачност и на отделни места със слаби снеговалежи.

В понеделник минималните температури ще паднат до минус 9°-минус 10°, а във вторник ще се понижат още, като дневните стойности в цялата страна ще останат отрицателни. В сряда вероятността за валежи ще бъде малка, вятърът ще се ориентира от югоизток и в южните райони дневните температури ще започнат постепенно да се повишават.

