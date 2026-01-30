Домашен взрив доведе до жестока трагедия в Свищов

28-годишен мъж загина при мощен взрив на бойлер в жилищен блок в Свищов, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново. Инцидентът е станал в сутеренно помещение на кооперация на улица „Кирила Д. Аврамов“ в крайдунавския град.

Сигналът за експлозията е подаден снощи в 18:05 часа. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, но медиците само са констатирали смъртта на младия мъж.

Вследствие на взрива е унищожено домашно имущество, а около 10 квадратни метра преградни стени са сериозно разрушени. По данни на пожарната ударната вълна е била силна, но не се е стигнало до пожар или допълнителни пострадали.

Причините за трагедията все още се изясняват. Криминалисти и експерти по пожарна безопасност работят по няколко версии, сред които техническа неизправност на бойлера или отказ на предпазните клапани. Проверява се и дали уредът е бил правилно монтиран и експлоатиран.

Инцидентът връща спомени за подобни тежки случаи в страната. През 2019 година 16 семейства в Стара Загора бяха евакуирани, след като взрив на бойлер сериозно повреди конструкцията на жилищен вход.

