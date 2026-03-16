Голям пожар в "Дружба", има пострадали

Апартамент се е запалил тази сутрин в столичния квартал "Дружба". Евакуирани са живущите. По непотвърдена информация има пострадала жена, съобщава "Блиц".

На 16 март 2026 г. в 08:21 часа е получен сигнал за пожар в апартамент на 4-ти етаж в 10-етажен блок в ж.к. "Дружба" София. На място пристигнали четири пожарни автомобила с 15 служители от СДПБЗН. Сградата е задимена и се извършва евакуация на живущите. Според публикации в социалната мрежа фейсбук става въпрос за 304 блок в "Дружба"-2.

Очевидец разказва, че е пострадала възрастна жена, която е откарана в болница с линейка. Пламъците са погасени, но продължава да дими.



