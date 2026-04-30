България удари тавана на инфлацията

Годишната инфлация в България се е ускорила до 6,2 на сто през април 2026 г., което е най-високото равнище сред страните от Еврозоната.

Това сочат предварителни данни на европейската статистическа служба Евростат.

Тенденции в Еврозоната

На този фон инфлацията в Еврозоната като цяло се очаква да нарасне за четвърти пореден месец, достигайки 3 на сто през април спрямо 2,6 на сто през март, според оценката на Евростат, базирана на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

Сред страните от Еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., най-значителна годишна инфлация освен страната ни регистрират Литва (4,9 на сто), Гърция (4,6 на сто), Белгия (4,3 на сто) и Словакия (4 на сто), а най-ниска - Финландия (2,3 на сто), Малта (2,4 на сто), Нидерландия и Франция (по 2,5 на сто и за двете държави).

Покачващите се цени в цяла Европа се подхранват от бързото увеличение на енергийните разходи заради конфликта с Иран, предаде "Фокус".

В четвъртък сутринта цените на петрола достигнаха нов връх от началото на конфликта – международният фючърс за суров петрол Брент на моменти надхвърляше 126 долара за барел, спрямо около 73 долара преди началото на войната на 28 февруари.

