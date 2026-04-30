Земята се раздруса край Ямбол

Поредно земетресение е регистрирано на територията на България в рамките на няколко дни. Това показва данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Трусът е регистриран на 11.8 км от Ямбол и на 272 км от София с магнитуд 2.5 по скалата на Рихтер късно снощи в 01:57 часа, предава "Фокус".

Няма данни да е бил усетен от хората.

Преди два дни беше регистрирано земетресение на 4.8 км от Симитли в област Благоевград и на 90 км от София. Земетресението е било с магнитуд 2.2 по скалата на Рихтер.

