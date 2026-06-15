Първият курс, завършил трето ниво на програмата „Women in Tech – Жените в технологиите“, получи своите сертификати

На тържествена церемония във Висшето училище по телекомуникации и пощи бяха връчени сертификатите на успешно завършилите 15-ия випуск на програмата „Women in Tech – Жените в технологиите“ – социално отговорна инициатива, която дава възможност на жени от всички социални и възрастови групи да придобият безплатно дигитални умения и да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда.

Специален гост на церемонията и ментор на програмата беше Златина Георгиева - журналист с дългогодишен опит в медиите, част от екипа на списание Forbes България като автор и редактор; детски учител; координатор обучение в програма за подкрепа и професионално развитие на учителите „Заедно в час“ и предприемач. Днес развива собствен образователен проект, създава обучения и дигитални ресурси, свързани с изкуствения интелект и съвременните умения за учене.

Г-жа Георгиева сподели своя личен професионален път и отправи силно послание към участничките:

„Огромна чест и привилегия е да съм в компания на жени, които не спират да се учат!“, обърна се тя към присъстващите. Георгиева разказа откровено за съмненията, които съпътстват всяка нова стъпка в професионалното развитие. „Това, което отвън изглежда като план, отвътре изглежда като несигурност. На всяка стъпка съм се чудела мога ли да се справя, ставам ли за тази работа, дали не е прекалено късно, дали няма много други хора, които вече се справят по-добре от мен“. Според нея най-важното умение в съвременния свят е способността човек непрекъснато да учи и да не позволява временните трудности да се превръщат в самоограничаващи убеждения. „Не превръщайте „не мога още“ в „не ставам““, призова тя и провокира дамите с въпроса: „Ако хартията може да лети – какво можеш ти?“. Тя отправи предизвикателство към курсистките да запишат следващата си цел на бял лист хартия и още днес да започнат да действат по осъществяването ѝ.

Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова поздрави успешно завършилите курсистки и отбеляза впечатляващото развитие на инициативата:

„Вие сте част от 15-ата вълна на програмата Women in Tech. Преди седмица вече стартираха 16-ата и 17-ата вълна, с което броят на обучените ще надмине 1000 дами. Сами виждате каква сила сме жените!“, каза проф. Темелкова.

На церемонията присъства и Рая Гунчева - директор „Връзки с обществеността“ на „Хуауей технолоджис България“ – партньор на програмата, която подкрепя инициативата като част от ангажимента си за развитие на дигиталните умения и разширяване на достъпа до технологично образование.

Програмата „Women in Tech – Жените в технологиите“ се реализира съвместно от Министерството на труда и социалната политика, Висшето училище по телекомуникации и пощи и Huawei Technologies Bulgaria. Тя предоставя безплатно обучение по дигитални компетентности на жени, които желаят да повишат квалификацията си, да се преквалифицират или да направят следваща стъпка в професионалното си развитие.

Обучението обхваща три нива – от базова работа с Word, Excel и PowerPoint, през работа с разширените възможности на Excel, до теми, свързани с изкуствения интелект, киберсигурността и обработката на снимки и видео. Занятията се провеждат от преподаватели на ВУТП в специално оборудвана от Huawei учебна зала, а след успешно положен изпит участничките получават сертификат за придобитите знания.

Програмата продължава своето развитие и вече приема кандидатури за следващите групи през септември и октомври, като остава вярна на своята мисия – повече жени в България да имат възможност да развиват дигиталните си умения, да бъдат по-конкурентоспособни и уверено да посрещат предизвикателствата на съвременния пазар на труда.





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