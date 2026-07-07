Революция в Алма матер. Първа жена ректор

Проф. д-р Елиза Стефанова стана първата жена ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и ще довърши мандата на проф. д-р Георги Вълчев до ноември 2027 г. Изборът беше направен днес от Общото събрание на най-старото висше училище у нас, след като Вълчев пое поста министър на образованието и науката.

Стефанова заяви, че основната задача е да бъдат изпълнени политиките, заложени от предишния ректор, като към тях добавя и свои акценти. Сред най-спешните теми тя постави кандидатстудентската кампания, спокойния прием в специалностите и правилата за използване на изкуствения интелект в университета.

Исторически вот след балотаж

Резултатите от избора бяха обявени от доц. д-р Николета Кузманова, председател на Централната избирателна комисия в Софийския университет. Тя отбеляза историческия характер на решението - за първи път жена застава начело на Алма матер.

До избора се стигна след балотаж между проф. д-р Елиза Стефанова и проф. д-р Георги Райновски. От регистрираните 331 членове на Общото събрание на втория тур гласуваха 326. Действителните бюлетини бяха 320, а недействителните - 6. Проф. Райновски получи 135 гласа, а проф. Стефанова - 185.

След обявяването на резултата беше извършен и ритуалът по връчването на ключа на Софийския университет на новоизбрания ректор. На събранието присъства и министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев.

Приемственост и нови правила за ИИ

"Трябва да изпълним политиките, които е поел проф. д-р Георги Вълчев като ректор на Софийския университет", каза проф. Стефанова пред журналисти след избора. Тя обясни, че Вълчев има мандатна програма за университета, която трябва да бъде довършена, но посочи и няколко свои приоритета.

Един от тях е приемането на правила за използването на изкуствения интелект. "Това е един от ключовите въпроси в днешното време и колегията очаква скоро да имаме подобни правила в университета", заяви новият ректор.

Стефанова е преподавател във Факултета по математика и информатика, а кандидатурата й беше издигната от Общото събрание на ФМИ. Тя е и председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Първата задача е кандидатстудентската кампания

Новият ректор посочи, че университетът е в средата на кандидатстудентската кампания и предстои излизането на първото класиране. Според нея това е сред най-спешните задачи пред ръководството.

"Трябва да направим най-добре приема във всички специалности и да има спокойствие сред колегите, за да могат да работят спокойно през следващите години. Работата с хората, за хората и с хората - за мен е приоритет", заяви проф. Стефанова.

Жена начело на Алма матер

Проф. Стефанова коментира и факта, че става първата жена ректор в историята на Софийския университет. Тя подчерта, че приема това като важен знак, но смята, че изборът е направен заради професионалните й резултати.

"Оказва се, че съм първата жена ректор на Софийския университет, радвам се обаче, че колегите направиха своя избор не на базата на това какъв е полът, а на базата на резултатите, които съм показала като заместник-ректор в двата последователни мандата с екипа на проф. Анастас Герджиков", каза тя.

"Хубаво е след като имаме жена президент, председател на Народното събрание, на Българската академия на науките, и Софийският университет да покаже, че е узрял да има жена ректор", добави проф. Елиза Стефанова.

С избора й Софийският университет влиза в нова страница, но без рязко прекъсване на досегашната линия. Задачата пред проф. Стефанова е едновременно деликатна и видима - да осигури приемственост, да преведе Алма матер през активния прием и да постави ясни правила по една от най-новите теми пред академичния свят - изкуствения интелект.

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