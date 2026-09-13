Революция в Алма матер. Първа жена ректор
Елиза Стефанова ще продължи политиките на Георги Вълчев и ще води университета до ноември 2027 година
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Елиза Стефанова ще продължи политиките на Георги Вълчев и ще води университета до ноември 2027 година
Шестте задачи с природни науки отпадат, за да има спокойствие и предвидимост
Изпитът по математика остава само с числови задачи, МОН търси спокойствие и предвидимост
Повече от 13 500 ученици, учители и родители са проявили интерес към специализираните ресурси на „Клет България“
Специализираните ресурси са подготвени от издателство „Клет България“
Ще бъдат оценени техните знания
Той отправи призив за обединение около сътрудничеството и решителните действия
След посланието на д-р Ахмед Доган преодоляването на демографската криза е главна тема за ДПС, каза Пеевски
За 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи
Румен Радев призова депутатите за смирение, разум и диалог
Каза дали ще има фалити на хотели
Тя изрази надежда след изборите да има стабилен редовен кабинет
Оставяме на служебния кабинет много стабилна основа, тя се гради на енергийните мерки, които въведохме, каза в специално обръщение премиерът в оставка
Държавният глава представя задачите на официална церемония
Две ключови задачи трябва да бъдат изпълнени, каза депутатът
в момента няма непосредствена опасност за страната ни, каза експертът
Айдън решава примери с дроби и други доста трудни за пораснали деца задачи
Бившият премиер ще определя външната политика, ще следи националната сигурност
На 15 октомври стартира форум за дигитализация на културното наследство
Всяка година изпитите след седми клас разбунват духовете. "Стандарт" публикува коментар към задачите от теста по математика на преподавателката Живка...