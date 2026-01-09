Просветният министър: Изпитът остава само по математика

Изпитът по математика след 7 клас ще се проведе в досегашния си формат, след като съдът временно спря заповедта за промяна на националното външно оценяване. Новината съобщи министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев, като подчерта, че отпадат шестте задачи с елементи от природните науки и изпитът ще остане изцяло по математика.

Каква промяна отпада и защо

По думите на Вълчев пред БНТ съдебното решение не отменя заповедта като незаконосъобразна, а само я спира до произнасяне по същество. Въпреки това Министерството на образованието е преценило, че е по-разумно да направи крачка назад, за да не се създава несигурност за учениците, родителите и училищата в навечерието на изпитите. Така интегрираните задачи, които трябваше да съчетават математика с елементи от природните науки, няма да бъдат включени в НВО тази година.

Министърът обясни, че първоначалната идея за тези задачи е била скромен опит за промяна, а отстъплението от нея също е ограничено. Решението е продиктувано от желанието изпитите през юни да се проведат спокойно и предвидимо, без риск от нови правни спорове.

Проблемите с практическите умения на учениците

Вълчев обърна внимание, че данните от международни изследвания и вътрешни оценявания показват сериозни дефицити в математическите и природонаучните умения на учениците. Според него основният проблем е, че децата трудно превръщат практическа ситуация в математически модел. Когато стигнат до самия математически израз, се справят значително по-добре.

Министърът посочи, че слабите резултати на България по ПИЗА се дължат именно на математиката и природните науки, а това се потвърждава и от националните оценки. Именно затова идеята за интегрирани задачи е била насочена към развитие на умения, а не към механично заучаване.

Защо природните науки остават на заден план

По думите на Вълчев природните науки са сред най-пренебрегваните предмети в българското образование. Той подчерта, че в 8 клас има силна концентрация върху български език, литература и математика, докато останалите дисциплини остават встрани. Заради рамковите учебни планове с интензивно изучаване на чужд език една трета от учениците реално не изучават природни науки в продължение на година и половина или две.

Според него, ако обществото иска да се развива устойчиво в условията на бързи дигитални и технологични трансформации, този проблем трябва да бъде решен. Оценяването, по думите му, показва какво е важно да се учи и затова промените във външното оценяване са били насочени към насърчаване на уменията, а не на заучаването.

Законодателните промени и следващите стъпки

Министърът в оставка призна, че тази промяна ще трябва да почака по-благоприятен момент. По думите му са предложени над 20 промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които да направят по-стабилна правната рамка за ежегодното определяне на формата на изпитите. В момента обаче няма гаранции, че тези изменения ще бъдат приети навреме.

Затова, според Вълчев, най-разумното решение е да се запази сегашният формат на НВО, за да се гарантира нормалното му провеждане. Той изрази мнение, че по голяма част от предложените законодателни промени има относителен консенсус и рано или късно значителна част от тях ще бъдат приети.

Очаквания за учителските заплати

В края на разговора министърът съобщи, че в средата на месеца се очаква да стане ясно какво ще бъде увеличението на учителските възнаграждения. По думите му за първи път в удължителния бюджет е заложена актуализация на заплатите в публичния сектор, което отваря възможност за повишение и в образованието.

