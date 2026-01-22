Учители и ученици алармират за националното оценяване след 10 клас

Очаквания за по-слабо представяне на десетокласниците на Националното външно оценяване по математика през юни предизвика новият изпитен формат, който за първи път ще включва задачи не само по математика, но и по биология, химия, физика и география. Учители и ученици предупреждават, че промените са въведени в последния момент и реална подготовка за т.нар. интегрален тест на практика липсва.

Промяната в изпита беше въведена със заповед на образователния министър Красимир Вълчев още през лятото, но според педагозите времето до юни не е достатъчно, за да се адаптират нито учениците, нито самият учебен процес. По думите им интегралният формат изисква различен тип мислене и координация между предмети, каквато не е заложена в досегашното обучение.

Самите ученици също реагират остро. Николета и Ралица, десетокласнички от 51 СУ Елисавета Багряна в София, заявиха пред БНР, че се чувстват неподготвени и изненадани от новия формат. По думите им в учебния материал от 8 до 10 клас не са включени подобни задачи и те не са били предварително информирани какво точно ще се изисква от тях на изпита.

Критики идват и от учителите. Мирена Дакова, преподавател по математика, по принцип подкрепя идеята за интегрален тест, но определя начина на въвеждането му като проблемен. Според нея решението е взето в последния момент, без ясна подготовка още от началото на образователния етап, което неминуемо ще доведе до по-ниски резултати.

Още по-остра е позицията на Василка Кочева, учител по физика и астрономия, която поставя под въпрос изобщо възможността за справедлив интегрален изпит, при положение че в 10-ти клас по природни науки се изучава материал от три различни класа при ограничен хорариум.

Първоначалните намерения на Министерство на образованието и науката подобен интегрален формат да бъде въведен и за изпита по математика в 7 клас бяха временно спрени след жалби от родители и съдебно решение. Така седмокласниците ще държат изпит само по математика, докато десетокласниците остават първите, които ще влязат в новия формат без изграден модел за подготовка.

