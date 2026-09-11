Математиката измъчи уцениците на НВО
Учениците се справят по-успешно със задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им...
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Учениците се справят по-успешно със задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им...
Проверката става с входящ номер и идентификационен код
Над 110 хиляди деца се явяват на национално външно оценяване, като десетокласниците ще решават и задачи, свързани с природни науки
Говори министър Георги Вълчев
Интегрален тест по пет предмета влиза в НВО само месеци преди изпита
На националното външно оценяване се очаква да се явят над 55 000 ученици
Едни ученици ще почиват, други ще се потят
Над 117 хиляди седмокласници и десетокласници се явяват днес на изпита
Причината е, че те не са определящи за кандидатстване и служат само за целите на статистиката
Вариантът може да бъде въведен през 2022 година
Националното външно оценяване след 10-и клас, догодина, ще бъде по два задължителни предмета - български език и математика и по два предмета по желани...
За шофьорска книжка вече ще бъде нужен не осми, а завършен десети клас. Това записаха депутатите в Закона за училищното образование. Промяната обаче...
Свидетелство за управление на моторни превозни средства (МПС) ще може да получават лица, които са завършили първи гимназиален етап от средното образов...