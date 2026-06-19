НВО: По-дълги тестове чакат учениците от 7-и и 10-и клас

Повече от 110 хиляди ученици от 7-и и 10-и клас се явяват днес на национално външно оценяване по математика. Изпитът за седмокласниците започва в 9:00 часа, а този за десетокласниците - в 8:00 часа. И двете оценявания са с по-дълга продължителност спрямо предходната година, като целта е учениците да имат повече време за работа по задачите. Всички трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, най-малко 30 минути преди началото и да носят документ за самоличност.

Седмокласниците работят в два модула

За учениците от 7-и клас изпитът е разделен на две части, всяка с продължителност по 90 минути. Тази година общото време е увеличено с 15 минути, което дава повече възможност за работа по задачите и за проверка на решенията.

Вторият модул традиционно е по-трудният и има по-голямо значение за подреждането на учениците при кандидатстването след 7-и клас. Именно резултатите от този изпит са сред решаващите за приема в профилирани и професионални гимназии, включително в училища с по-силен математически профил.

Изпитът е един от най-напрегнатите моменти в учебната година за седмокласниците, защото съчетава проверка на знанията с реален ефект върху следващата образователна стъпка. Затова от учениците се очаква не само да знаят материала, но и да разпределят внимателно времето си.

Десетокласниците имат 120 минути

За учениците от 10-и клас времетраенето на изпита е 120 минути. То също е увеличено тази година - с половин час повече спрямо досегашната продължителност.

Тестът вече съдържа и въпроси, свързани с природните науки. Това разширява проверката отвъд чистата математика и поставя акцент върху прилагането на знанията в по-широк контекст.

НВО в 10-и клас няма същата роля като изпита след 7-и клас, но е важен показател за нивото на подготовка в края на първия гимназиален етап. Резултатите дават картина както за индивидуалното представяне на учениците, така и за състоянието на обучението по ключови предмети.

Учениците трябва да са в училище по-рано

И за двата випуска важи изискването учениците да се явят в училището, в което са разпределени, поне 30 минути преди началото на изпита. Това означава, че десетокласниците трябва да са на място най-късно около 7:30 часа, а седмокласниците - около 8:30 часа.

Необходим е документ за самоличност. Закъсненията могат да създадат допълнително напрежение, затова училищата напомнят родителите и учениците да предвидят време за придвижване, проверка и настаняване в залите.

Днешният изпит е част от националното външно оценяване, което всяка година проверява знанията на учениците в ключови етапи от образованието. За 7-и клас резултатите имат пряко значение за кандидатстването, а за 10-и клас служат като важна оценка за подготовката преди последния гимназиален етап.

Тези изпити отдавна не са само формална проверка в края на учебната година. Те показват къде учениците се справят добре, къде системата има пропуски и как училищата подготвят децата за следващите по-трудни етапи. Най-важното днес за учениците е спокойствието - защото при математика напрежението често тежи повече от самите задачи.

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