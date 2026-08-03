Извънредно! Издирват 4-годишно дете в Трънско

Четиригодишно момче се издирва, след като е изчезнало в трънското село Радово, съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Сигналът за изчезването е подаден около 9:00 ч. днес.

По информация на полицията малкият Марти е бил на вила в селото заедно с родителите си, които са от София.

Детето е било облечено със синя блуза с анимационния герой Пикачу и тъмен панталон, посочва NOVA.

Незабавно след получаването на сигнала в Районното управление в Трън и Областната дирекция на МВР - Перник са сформирани екипи и е започнала мащабна издирвателна операция. В акцията участват полицейски служители, специализирана техника и полицейски кучета.

Към момента детето все още не е открито. Издирвателните действия продължават, като на място се намира и ръководството на Областната дирекция на МВР - Перник. От полицията уверяват, че се предприемат всички необходими действия за възможно най-бързото откриване на детето.

Ако го видите или разполагате с информация, която може да помогне за откриването му, незабавно сигнализирайте на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.