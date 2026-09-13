Откриха 4-годишното момче, изчезнало в Трънско
Повече от 5 часа детето беше в неизвестност
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Повече от 5 часа детето беше в неизвестност
Новият пожар е в местността Трънсkи обор
При пожара в Рани Луг изгарят почти половината къщи на селото
Битката с адските пожари продължава
Вековният гигант е събрал 1236 гласа
Три пути га мери, еднуж га режи. Това е трънска поговорка, приписана на легендарния местен майстор Гига Ранчин. По времето на соца тя стоеше изписана...
В ранни зори на 5 май земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер разлюля Трънско. Според Европейския сеизмологичен център трусът е регистриран...
Зъберите в "Парамаунд пикчърс" са от село Парамун, а джинът е измислен в Джинчовци