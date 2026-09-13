Всичко за Трънско

Следете всички новини, анализи и коментари за Трънско. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно Моят град
Земетръс и в Трънско

Земетръс и в Трънско

В ранни зори на 5 май земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер разлюля Трънско. Според Европейския сеизмологичен център трусът е регистриран...

05 май | 14:30
0 коментара
5505