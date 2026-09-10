Невъзможна простотия на касиер в наш магазин изуми хората

Касиерка в популярен хранителен магазин в бургаския комплекс „Изгрев“ се е държала грубо и с унизителни думи спрямо жена на възраст над 80 години. За случая, разиграл се на 6 септември, алармира очевидецът Лъчезар Димитров, пише Флагман.

Сцената се е разиграла пред останалите пазаруващи на съседните каси. По думите на очевидеца възрастната жена държала в ръцете си банкноти от 5 и 10 евро.

В един момент касиерата дръпнала банкнотата от 5 евро и се обърнала към нея с думите: „Айде ма, дърто, няма с теб да се занимавам. Миришеш на пръст".

Намесата на Димитров в защита на жената довела до нов конфликт и вербална агресия от страна на касиерката. В този момент в обекта е липсвал управител или охранителен състав, поради което гражданинът е подал сигнал към страницата на търговската верига.

След сигнала компанията е извършила вътрешна проверка, която е потвърдила извършеното нарушение от страна на служителя.

В официалната си позиция от търговската верига определят подобно поведение като категорично недопустимо и несъответстващо на утвърдените стандарти за обслужване.

Касиерката, която според свидетел унижила пенсионерка в магазин "Болеро" в ж.к. Изгрев, ще бъде наказана. Това каза управителят на обекта Станка Карачолова.

"Взети са мерки и служителката на касата ще бъде наказана. Какво точно ще бъде наказанието, не мога да кажа, ръководството ще реши", каза още тя.