Невъзможна простотия на касиер в наш магазин изуми хората
Чака се наказанието от ръководството
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Чака се наказанието от ръководството
Такова нещо не им се е случвало никога
И да се почешеш, не става за смях
Ето защо очакваната с голям интерес среща бе прекратена
Етоа какво се случва в Народния театър
Нова вълна на агресия на пътя
Как се реагира на въпрос
От какво отново се оплакват те
Готвач със скандално невежество
И каква е публиката на този цирк
Заснеха го възмутени граждани
Интелектът на нацията ще се стопи преди нейната численост Ако не беше толкова пошло и противно, щеше да е комично. Но България е малка и простотията...
Георги Гълов е класически писач - на разкази, повести, вестникарски колонки, фейлетони, скечове, драматургия, биографии. Цар е на вицовете и каламбури...