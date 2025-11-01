Заради простотия! Футболното дерби на Пловдив не завърши ОБНОВЕНА

Дългогочакваната 121-а "Битка за Пловдив" между Локомотив и Ботев беше прекратена.

Причина за това стана хвърлена от агитката на "смърфовете" бутилка с вода, която уцели вратаря на на "канарчетата" Даниел Наумов.

Преди инцидента резултатът бе равен 1:1, като Тодор Неделев изведе Ботев напред в 16-ата минута, след точно изпълнена дузпа, а Хуан Переа възстанови равенството в 35-ата.

"Жълто-черните" получиха дузпа в 15-ата минута. Самуел Калу стреля от границата на пеналтерията, Русков загуби баланс и топката срещна ръката му. Тодор Неделев застана зад топката и вкара с опит в долния десен ъгъл.

В 35-ата минута Локомотив Пловдив изравни. Парвиз Умарбаев отново получи шанс да обстрелва вратата от пряк свободен удар, този път доста по-фронтално срещу вратата на Наумов. Изпълнението на капитана на "черно-белите" срещна десния страничен стълб, а Хуан Переа бе на точното място, за да направи добавка.

Срещата бе прекъсната за пореден път в 41-ата минута, след като бутилка, пълна с вода, удари в главата стража на Ботев Пловдив Даниел Наумов.

На терена бяха извикани изпълнителният директор на Локомотив Тома Цилев и финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов.

Там бе и делегатът на двубоя Христо Ботев, а титулярният капитан на "смърфовете" Димитър Илиев отиде пред трибуна "Бесика", за да се опита да успокои привържениците.

Какво ще се случи след ексцесиите на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев, още не е ясно.

Делегатът на мача Христо Ботев също не пожела да даде отговор. "Не мога да ви кажа, комисиите ще вземат решение", каза той.

Вариантите са служебна победа за Ботев заради поведението на публиката на Локомотив, служебна победа за Локомотив, защото Ботев отказа да доиграе мача или доиграване на мача.

