Левски пред силен трансфер

В Левски работят усилено, за да финализират поне един входящ трансфер в най-кратък срок.

На „Герена“ са решени да подсилят офанзивната линия и да добавят повече класа и алтернативи в нападение. Затова разговорите са насочени както към крила, така и към централни нападатели.

Сред обсъжданите имена попадат и двама футболисти от родния футбол – бразилците Лео Пимента и Шанде.

И по двете направления обаче „сините“ срещат сериозна конкуренция. Пимента е в полезрението на ЦСКА 1948, а интерес към него е проявен и от страна на ЦСКА.

Ситуацията около Шанде също не е лесна, тъй като за крилото съществува реална възможност да продължи кариерата си извън България, въпреки шанса да се бори за титла с Левски.

