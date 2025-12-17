ЦСКА готви още ударни трансфери

ЦСКА подготвя нов трансферен удар и до дни ще си осигури пореден футболист. "Армейците" преговарят с Фарул Констанца, воден от Янис Зику, където легендата Георге Хаджи е акционер.

Според информация на румънското издание ProSport, „червените“ се опитват да си осигурят услугите на 25-годишния нападател Александру Ишфан, но сделката е възпрепятствана от специфична клауза в договора на футболиста.

Българският клуб е отправил конкретна оферта на стойност 450 000 евро. Въпреки че сумата не е малка, Джика Хаджи не е склонен да я приеме. Причината е, че при евентуален трансфер Фарул ще получи едва половината от парите – 225 000 евро, твърди румънското издание.

Това е така, защото при привличането на Ишфан със свободен трансфер от Университатя Крайова през лятото, Хаджи се е съгласил да отстъпи 50 процента от сумата при бъдеща продажба на играча на бившия му клуб.

Преговорите между ЦСКА и Фарул не са приключили и ще продължат през зимния трансферен прозорец, завършиха информацията си от ProSport, предава gol.bg.

Освен това ЦСКА може да продаде един от най-скъпите си футболисти през зимния трансферен прозорец. Интересът към Йоанис Питас става все по-голям и ЦСКА разглежда доста изкушаваща оферта за пролетния си голмайстор.

Предложението идва от Близкия изток, като според запознати, то надвишава сумата, за която армейците привлякоха кипърския национал през миналата зима.

Както е известно, тогава клубът плати за правата му около 1.3 милиона евро на шведския АИК Стокхолм, като надцака полския Легия Варшава заради възможността да преведе парите на по-малко траншове.

Питас веднага се превърна в лидер на червеното нападение и през пролетта отбеляза 10 гола в 22 мача, включително три в турнира за Купата на България и един във вечното дерби с Левски.

Той започна новия сезон на по-бавни обороти, а се нуждаеше и от време да се сработи с лятното попълнение Сантяго Годой. В средата на есента влезе в силна серия с 5 попадения в 5 двубоя, но след това отново „зацикли“ и завърши календарната година в голова суша от над 11 часа игрово време.

Предвид наличието на актуалния голмайстор на Първа Лига Годой и възрастта на Питас, който през юли ще навърши 30 години, не е изключено ЦСКА да приеме щедрото предложение на арабите. Червените със сигурност ще привлекат нов нападател, ако се стигне до продажбата на кипъреца, като вече има набелязани и одобрени футболисти за тази позиция.

Самият Питас също ще получи значително увеличение на заплата при преминаване в Близкия изток. Преди година той призна, че една от основните причини да приеме офертата на ЦСКА е фактът, че досега през кариерата си не е спечелил достатъчно пари, които да го карат да се чувства спокоен за бъдещето.

Тогава армейците победиха в наддаването с Легия, предложил на кипъреца 480 хил. евро на година. В същото време червените гарантираха на Питас чисти 1,7 млн. евро за 3 години (560 000 евро на година), както и отлични бонуси при изпълнение на определени клаузи в договора. Сега обаче арабският клуб може да изкуши нападателя с още по-щедра оферта, пише "Тема Спорт".

